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З початку великої війни від розміщення ОВДП залучили майже пів трильйона гривень 

П'ятниця, 2 червня 2023, 14:39 - Анастасія Жарикова

З початку великої війни до кінця травня уряд розмістив ОВДП на аукціонах на 318,6 млрд грн, 3,57 млрд дол та 1,48 млрд євро - загалом в гривневому еквіваленті 498 мільярдів гривень.

Про це свідчать дані депозитарію Нацбанку.

В той же час на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами 318,1 млрд грн грн, 4,13 млрд дол та 1,05 млрд євро. 

У травні запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 16,4 млрд грн (в еквіваленті) перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики. Максимальна дохідність військових облігацій, розміщених у травні, у гривні становила 18,50% річних, у доларах – 4,85% річних, в євро – 3,25% річних. 

Найбільший обсяг військових облігацій, як і раніше, сконцентровані банками – первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. У травні він становив:   

  • 26,6 млрд грн грн або 37,5% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП;
  • 809,8 млн дол або 42,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах;
  • 74,1 млн євро або 11,8% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро.

Обсяг військових облігацій у власності нерезидентів становить – 9,04 млрд грн та 22,6 млн дол.

Економічна правда

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