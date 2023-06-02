Курс валют на 2 червня: гривня різко зміцнилась проти долара

У п’ятницю, 2 червня, готівкова гривня різко зміцнилась проти долара на "чорному ринку", євро залишається стабільним.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,74 - 37,25 грн проти котирувань у 37,14 - 37,38 у четвер.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,1 - 40,38 грн проти курсу 40,11 - 41,36 грн за євро в середу.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,05 - 37,5 грн (курс на 1 червня – 37,15 - 37,55 грн);

Євро – 40,0 - 40,58 грн (курс на 1 червня – 40,0 - 40,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,82 - 37,32 грн;

Ощадбанк – 36,85 - 37,75 грн;

Укрексімбанк – 36,85 - 37,55 грн;

Райффайзен – 36,9 - 37,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.