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Курс валют на 2 червня: гривня різко зміцнилась проти долара

П'ятниця, 2 червня 2023, 11:28 - Анастасія Жарикова

У п’ятницю, 2 червня, готівкова гривня різко зміцнилась проти долара на "чорному ринку", євро залишається стабільним.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,74 - 37,25 грн проти котирувань у 37,14 - 37,38 у четвер.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,1 - 40,38 грн проти курсу 40,11 - 41,36 грн за євро в середу.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,05 - 37,5 грн (курс на 1 червня – 37,15 - 37,55 грн);
  • Євро – 40,0 - 40,58 грн (курс на 1 червня – 40,0 - 40,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,82 - 37,32 грн;
  • Ощадбанк – 36,85 - 37,75 грн;
  • Укрексімбанк – 36,85 - 37,55 грн;
  • Райффайзен – 36,9 - 37,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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