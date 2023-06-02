Суд в Ізраїлі підтвердив, що ПриватБанк має достатню для розгляду справу проти Коломойського і Боголюбова

Ізраїльський суд, незважаючи на відмову в юрисдикції, підтвердив, що ПриватБанк має достатню для судового розгляду справу щодо шахрайських дій на суму 600 млн доларів проти Коломойського та Боголюбова.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

У рішенні, винесеному 28 травня 2023 року, Окружний суд Тель-Авіва визнав, що ПриватБанк має "достатню для судового розгляду справу" проти Коломойського та Боголюбова, заявили в банку.

"Суд постановив, що для цілей оцінки наявності юрисдикції для розгляду справи, ПриватБанк належним чином довів, що під час знаходження у власності Коломойського та Боголюбова кошти з нього були виведені до Ізраїлю за допомогою низки складних та ретельно продуманих переказів.

Суд розкритикував Коломойського та Боголюбова за ненадання будь-яких фактичних даних у відповідь на заяви проти них та неявку на перехресний допит, що на думку ПриватБанку, свідчить про безпосереднє залучення до скоєння шахрайських дій", - йдеться у повідомленні.

Також суд відмовив у задоволенні заяви ексвласників щодо їхнього переслідування з боку українського уряду, що, на думку суду, послаблює їхні аргументи на користь того, щоб спір розглядався в Україні, додав ПриватБанк.

У банку нагадали, що 18 грудня 2019 року подали позов в Ізраїлі щодо шахрайських дій, серед інших, проти колишніх власників банку, олігархів-мільярдерів, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

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Банк заявив, що відповідачі реалізували незаконну схему привласнення коштів у розмірі щонайменше 600 млн дол США, що були незаконно виведені з ПриватБанку у період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку одного з найбільших банків Ізраїлю - Ізраїльського Банку Дисконт [Israel Discount Bank] ("ІБД").

"У своєму недавньому рішенні суд постановив, що позов піднімає серйозні питання для широкого публічного розгляду через залучення до справи ІБД.

У зв'язку з цим суд встановив, що оскільки ІБД має намір використовувати ізраїльське процесуальне право для виклику колишніх власників у справі з метою визначення позовних вимог ПриватБанку до ІБД, не може бути сумнівів у тому, що Коломойський та Боголюбов будуть зобов'язані захищати свою позицію щодо позову ПриватБанку в Ізраїлі", - додали в банку.

При цьому суд постановив, що Ізраїль не є належною юрисдикцією для розгляду позову. ПриватБанк додав, що має право подати апеляцію на це рішення.

Економічна правда