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Дефіцит держбюджету з початку року сягнув понад 400 мільярдів

П'ятниця, 2 червня 2023, 12:23 - Анастасія Жарикова

Дефіцит загального фонду держбюджету в перші 5 місяців року становив 401,9 мільярда гривень, зокрема, у травні - 91,3 мільярда гривень.

Про це ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

"Хоча дефіцит бюджету є великим, але ситуація керована. Ми спільно з Урядом постійно працюємо з нашими міжнародними партнерами, що забезпечує достатню кількість кредитної допомоги на покриття дефіциту", - наголосила Підласа. 

За її словами, видатки загального фонду становили 1,143 трлн грн, з них за травень – 277,4 млрд грн. Основною статтею видатків залишається оборона.

За перші 5 місяців року  надходження загального фонду державного бюджету становили 1,481 трлн грн. З них 723,8 млрд грн (або майже половину) - з зовнішніх джерел, з внутрішніх – 757,4 млрд грн.

У травні надходження загального фонду державного бюджету становили 328,3 млрд грн, з них внутрішні джерела – 209,2 млрд грн, зовнішні – 119,1 млрд грн.

"В травні податкові надходження чи не вперше за останній час перевищили зовнішні запозичення. Податкові органи зібрали 101,2 млрд грн, зовнішні запозичення склали 73,4 млрд грн,  внутрішні запозичення (ОВДП) – 68,6 млрд грн, грант від США – 45,7 млрд грн, а також доходи, що адмініструються митними органами, – 29,6 млрд грн", - зазначила Підласа.

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Економічна правда

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