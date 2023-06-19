Новини 19 травня: Британія не зніме санкції, поки РФ не виплатить компенсації, на "Дії" заробляє власник Pin-Up

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Суттєве збільшення обсягів будівельного сміття, спричинене війною, стає питанням національної безпеки. Що робити з відходами таких масштабів?