Поліція викрила нелегальний НПЗ на Дніпропетровщині та схему збуту фальсифікату по всій країні

Правоохоронці на Дніпропетровщині викрили підпільний нафтопереробний завод, який щомісяця заробляв на махінаціях з пальним до 30 млн грн. За даними джерел, до схеми має причетність мережа АЗС Motto.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

"На виробничих потужностях НПЗ фігуранти виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального на місяць. Збували його через мережу АЗС та підприємствам реального сектору економіки", - повідомили правоохоронці.

До складу злочинної групи входило 10 осіб – керівники нафтопереробного заводу, автозаправних станцій, комерційних структур, через які "відмивали" гроші та збували фальсифікат.

Для виробництва організатори використовували потужності одного з НПЗ області, які дозволяли отримувати до 500 тонн пального щомісяця.

Сировину для виробництва фальсифікату крали з нафтопроводів та поставляли до заводу.

Після переробки нафти, для збільшення октанового числа до сировини додавали розчинники невідомого походження, зокрема заборонені в Європі та Україні, оскільки такі компоненти є небезпечними для життя та здоров’я громадян.

З метою маскування злочинної діяльності керівництво НПЗ укладало фіктивні договори з підконтрольними комерційними структурами, яким відповідно до угод продавали компоненти палива, хоча фактично їх використовували для виготовлення фальсифікату.

Для того аби приховати реальні прибутки злочинці вносили до фінансової звітності недостовірні дані.

"Фальсифіковане пальне збували за підробленими документами під виглядом якісного через мережу АЗС, використовуючи ланцюг підконтрольних товариств як фіктивних постачальників підакцизної продукції. Також реалізовували підприємствам реального сектору економіки, зокрема й державним.

Отримані у злочинний спосіб гроші легалізували через фірми шляхом укладання з ними безтоварних операцій та розподіляли між всіма учасниками оборудки", - пояснили в Нацполіції.

Підпільний нафтобізнес приносив його організаторам до 30 млн грн прибутку щомісяця, а незаконна маржа становила 20 грн з одного літра пального.

Правоохоронці провели обшуки на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей та у м. Рівне, за місцями мешкання фігурантів, в автомобілях, які їм належать, офісах підприємств, НПЗ та автомобільної бази, а також в місцях збуту фальсифікованого пального.

Під час них було вилучено понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, авто фігурантів, а також 40 млн грн, 498 тис євро та 1,4 млн дол. Загальна сума вилученого майна становить майже 200 млн грн.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, у понеділок 19 червня Індустріальний районний суд м. Дніпро обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави в сумі по 15 млн грн організаторам схеми: двом братам - власнику НПЗ та власнику комерційної структури, а також учасниці злочинного угруповання, яка вела бухгалтерію та всі розрахунки).

Ще одному учаснику схеми обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном 60 діб.

Заблокували підпільне виробництво та канали постачання фальсифікату співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі слідчого управління поліції Дніпропетровської області спільно з прокуратурою.

Нагадуємо:

За даними джерел УП, в четвер, 15 червня, поліція провела кілька десятків обшуків у різних регіонах України, зокрема у мережі АЗС торгової марки "Motto".