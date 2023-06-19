На комісії в “Дія” заробляють власники онлайн казино

Власник компанії, яка забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок "Дія", отримуючи з цього відсоток, є виконавчим директором онлайн казино Pin-Up.ua.

Про це свідчать дані відкритих джерел та інформація від Міністерства цифрової трансформації.

У Мінцифри пояснюють, що для проведення платежів в "Дія" має використовуватись функціонал процесингу (обробка інформації при здійсненні платіжних операцій).

"Дія не має власної платіжної системи і не може виконувати платіжні операції згідно із законодавством. Тож для проведення онлайн-платежів потрібна фінансова компанія", – пояснюють в міністерстві.

Реалізація процесингу оплати передбачає використання технології автоматичної обробки безготівкових транзакцій між користувачем, який надсилає гроші, та отримувачем переказу. Наприклад, у випадку сплати податків, кошти надходять на рахунки казначейства.

На сьогодні у застосунку "Дія" можна здійснити наступні оплати:

штрафи за порушення правил дорожнього руху;

єдиний соціальний внесок;

штраф за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску;

борг за виконавче провадження;

єдиний податок;

штраф за несплату єдиного податку;

заміну водійського посвідчення.

Крім того, в "Дія" можна підтримати донатами ЗСУ через UNITED24 чи придбати військові облігації.

За кожну транзакцію ТОВ "Фінансова компанія "Єдиний простір" отримує від 1,5% до 2,2%, в залежності від категорії платежів. Щоправда, донати на ЗСУ через UNITED24 на "Армія дронів" та операції з купівлі військових облігацій проводяться без комісії.

За 2022 рік через "Дія" українці провели понад 2,7 млн онлайн-оплат, включно з купівлею військових облігацій, а за 2023 рік – понад 1,5 млн онлайн-оплат. У міністерстві не відповіли, який дохід з цих отримав "Єдиний простір".

Згідно з відкритими даними на сервісі Opendatabot у 2022 році дохід ТОВ "ФК "Єдиний простір" становив 25,3 млн грн проти 9,3 млн грн роком раніше. Чистий прибуток за звітний період зріс з 428 тис грн до 2,7 млн грн.

На запитання про те, як ця компанія отримала можливість забезпечувати процесинг онлайн-оплат в Мінцифри зазначають, що перші платні послуги в "Дія" створені через програму міжнародної технічної допомоги "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP).

Відповідно, донор самостійно проводив процедуру відбору технічного розробника, в якому перемогло ТОВ "Компʼютерні інформаційні технології" (ІТ-компанія Kitsoft).

Ця компанія спеціалізується на створенні IT-продуктів для державних органів і бізнесу. Ще у 2021 році Kitsoft виграла тендер вартістю 38,4 млн грн на розробку Єдиного державного порталу електронних послуг на замовлення ДП "Дія".

Загалом послугами цієї ІТ-компанії користувались майже 40 державних органів, установ та організацій. Цікаво, що на початку 2022 року понад 15 державних сайтів зазнали масованої кібератаки через вразливість системи керування вмістом сайту, які розробляла Kitsoft.

У Мінцифри додають, що саме цей розробник інтегрував на портал "Дія" платіжну систему ТОВ "ФК "Єдиний простір". У Kitsoft на запит ЕП не відповіли.

Згідно з відкритими даними ТОВ "ФК "Єдиний простір" засновано у серпні 2019 року. Власник компанії – Ігор Зотько, який також є засновником ТОВ "Укр Гейм Технолоджі".

Остання отримала ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, за якою працює онлайн-казино Pin-Up.ua. Сам Зотько є операційним директором в Pin-Up.ua.

Розслідувачі OSINT-ком'юніті Molfar спільно з AIN.ua. у травні 2022 року дійшли висновку, що Pin-Up в Україні має кілька юридичних осіб: ТОВ "Пін-Ап" та ТОВ "Укр Гейм Технолоджі". У січні 2023 року ТОВ "Пін-АП" змінила назву на ТОВ "Транітадевелопмент". Її засновницею є Марина Ільїна, яка очолює PIN-UP Global.

В українському офісі Pin-Up повідомили, що ТОВ "Транітадевелопмент" на момент ліцензування грального ринку України розглядалась в якості потенційного партнера бренду Pin-Up, але так ним і не стало.

"Марина Ільїна окрім ТОВ "Пін-Ап" є засновником ТОВ "А-Тренд" через кіпрську юрособу Piprose Holding Ltd, попереднім власником якої вказана кіпрська Karmelino Investments Ltd, яка також є номінальним директором у ряді юросіб і ймовірно пов’язана з імпортом вугілля з РФ в Україну, засновником проросійської партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком", – зазначають розслідувачі з Molfar.

Крім того, у Pin-Up, відповідаючи на запитання чи мали вони стосунок до російського відділення Pin-Up на момент реєстрації в Україні, запевнили, що ділових відносин з Росією чи особами, які зареєстровані та працюють в РФ, не було.

До того ж в Pin-Up Global у червні 2022 року на своїй офіційній сторінці заявили про вихід з російського ринку, передавши активи новому власнику.

Економічна правда