Через аварію роз'єдналася лінія електропередачі з Молдовою, також є відключення у низці областей – Міненерго

Унаслідок низки технологічних порушень 17 червня відбулася аварійна ситуація на підстанції оператора система передачі в Одеській області, як наслідок, без світла одночасно тимчасово залишилися 230 тисяч споживачів.

Про це заявили в Міненерго.

"У ніч на понеділок 19 червня на підстанції знову відбулася аварійна ситуація. Відключень споживачів не було.

Наразі триває вивчення причин аварії. Нагадаємо, що через техпорушення, викликані попередніми обстрілами, а також ненадійність роботи мереж, які потребують масштабного ремонту, споживачі Одещини залишалися без світла навіть тоді, коли генерація електроенергії повністю покривала потреби споживачів", - заявили в міністерстві.

Також через аварійну ситуацію в мережах на території України відбулося роз'єднання міждержавної лінії електропередачі з Молдовою.

Крім того, тимчасово знеструмлювалися лінії оператора системи передачі електроенергії у Вінницькій області, внаслідок чого було застосовано обмеження для ВДЕ в західних областях.

Також через технологічні порушення знеструмлювалися високовольтні лінії електропередачі в Київській, Харківській, Донецькій областях, додали в міністерстві.

При цьому електроенергії, яку виробили українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

Щодо наслідків підриву дамби Каховської ГЕС - триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для споживачів.

"Загалом у Херсоні залишаються без світла через підтоплення понад 14 тисяч споживачів, у деокупованій частині Херсонській області знеструмлено 1 населений пункт, у Миколаївській області 3 населених пункти.

За результатами вивчення фото та відеоматеріалів з БПЛА фахівцями Укргідроенерго визначено, що рівень води в Каховському водосховищі може бути нижче 7 метрів", - додали в Міненерго.

При цьому триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Унаслідок щільних обстрілів без світла залишилися понад 24 тисячі споживачів у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій областях.

Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Донецькій та Херсонській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області.

Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

Через технологічні порушення знеструмлювалися споживачі в Київській та Кіровоградській областях. У Дніпропетровській області без світла залишалися понад 10 тисяч споживачів, наразі всіх заживлено.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 2 536 МВт*год. Експорт відсутній.

Економічна правда