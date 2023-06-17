Кабмін затвердив фінансування перших проєктів з Фонду ліквідації

Уряд затвердив перелік перших проєктів, які отримають фінансування у розмірі 6,6 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що на реалізацію проєктів з Фонду ліквідації буде виділено 6,6 млрд гривень, відповідне розпорядження було ухвалене на засіданні Уряду.

"До переліку перших місцевих проєктів відновлення, що фінансуватимуться за рахунок коштів Фонду ліквідації, увійшли 159 проєктів у Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Херсонській областях", – йдеться в повідомленні.

До затверджених проєктів входить будівництво (капремонт, реконструкція) та аварійно-відновлювальні роботи багатоквартирних будинків, медичних закладів, шкіл та дитячих садків, об’єктів комунальної інфраструктури, а також будівництво захисних споруд цивільного захисту тощо.

В міністерство пояснюють, що з урахуванням рекомендацій Міжвідомчої робочої групи, першочергово до фінансування затверджено проєкти, які забезпечують первинні потреби громадян та створюють необхідні умови для відновлення нормальної життєдіяльності громад в областях, які найбільше постраждали внаслідок війни.

"Разом з тим, з переліку проєктів було виключено ті, які, відповідно до зауважень (ДСНС), не відповідають вимогам щодо облаштування сховища цивільного захисту або протирадіаційного укриття. Таким чином було сформовано перший перелік проєктів, які отримують фінансування за рахунок коштів Фонду ліквідації", – додають в міністерстві.

Наступне засідання Міжвідомчої робочої групи з розгляду узагальнених пропозицій заявників щодо виділення коштів Фонду ліквідації заплановане на липень 2023 року.

Нагадуємо:

До Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ у складі держбюджету вже надійшло 61,6 мільярда гривень.

З 10 травня стартувала програма "єВідновлення", у межах якої українці зможуть отримати кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну.

Максимальна сума - 200 тис грн. Заявки можна подавати через "Дію".

Станом на ранок 12 травня за програмою держдопомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення прийняли 5 575 заявок.

В уряді розробляють нові програми надання грошової допомоги українцям за зруйноване житло, окрім вже запущеної з 10 травня програми "єВідновлення.

Економічна правда.