На ліквідацію наслідків агресії Росії вже акумулювали майже 62 мільярди

До Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ у складі держбюджету вже надійшло 61,6 мільярда гривень.

Про це в коментарі ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

З них 25,8 млрд грн - кошти, отримані від примусового вилучення коштів держави-агресора. Ще 35,9 млрд грн - 50% прибутку Національного банку за минулий рік.

"У 2023 році кошти Фонду ліквідації будуть використовуватись для надання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла (програму єВідновлення), відновлення критичної інфраструктури, на пілотні проєкти відновлення у п’яти областях, а також велику кількість об’єктів по всій країні, які були зруйновані або допоможуть подолати соціально-економічні наслідки війни", - зазначила Підласа.

Нагадуємо:

З 10 травня стартувала програма "єВідновлення", у межах якої українці зможуть отримати кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну.

Максимальна сума - 200 тис грн. Заявки можна подавати через "Дію".

Станом на ранок 12 травня за програмою держдопомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення прийняли 5 575 заявок.

В уряді розробляють нові програми надання грошової допомоги українцям за зруйноване житло, окрім вже запущеної з 10 травня програми "єВідновлення.