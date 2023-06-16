Новини 16 червня: справу про екстрадицію Фірташа переглянуть, ПриватБанк знову прийматиме валюту у терміналах

Про Фірташа. Австрійський суд у п'ятницю, 16 червня, виніс рішення на користь українського бізнесмена Дмитра Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції.

Про валюту. Державний ПриватБанк оголосив, що з 22 червня поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування.

Про Дерипаску. Апеляційна палата ВАКС відмовила Мін'юсту у конфіскації компаній ПрАТ "Хустський кар’єр" і ПрАТ "Жежелівський кар’єр" - суд визнав недостатніми докази їхнього зв'язку із підсанкційним російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Про закупівлю барабанів для укриттів. Дніпровська районна адміністрація столиці розірвала договір на закупівлю барабанів для "психологічного розвантаження дітей в укриттях" на понад 800 тисяч гривень.

Про банк Фрідмана. Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Радою закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану". Націоналізація "Сенс Банку" Фрідмана та Авена може відбутись до кінця цього місяця.

Ексклюзив ЕП

Тут ніколи не закінчуються гроші. Як заробляє NBA і чому 40 років назад це був безнадійний проєкт

Баскетбольні клуби США – одні з найдорожчих у світі, а зарплати гравців сягають сотні мільйонів. Як влаштована бізнес-модель головної клубної ліги та хто привів NBA до комерційного успіху.