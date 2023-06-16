Апеляційна палата ВАКС відмовила Мін'юсту у націоналізації двох кар'єрів Дерипаски

Апеляційна палата ВАКС відмовила Мін'юсту у конфіскації компаній ПрАТ "Хустський кар’єр" і ПрАТ "Жежелівський кар’єр" - суд визнав недостатніми докази їхнього зв'язку із підсанкційним російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це повідомляє пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

16 червня палата розглянула апеляційні скарги ТОВ "Компанія "Алюміній України", ТОВ "Гуардон Україна", ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Глухівський Кар’єр кварцитів", ТОВ "Запоріжалюмінторг", ТОВ "Сервісний центр "Металург", ПрАТ "Хустський кар’єр", ПрАТ "Жежелівський кар’єр" та компанії "Самста Лімітед" (Samsta Limited) на рішення ВАКС від 16 лютого 2023 року щодо конфіскації активів.

"За результатами розгляду колегія суддів залишила в силі рішення ВАКС про застосування санкції та конфіскацію 100% корпоративних прав ТОВ "Компанія "Алюміній України", ТОВ "Гуардон Україна", ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Глухівський Кар’єр кварцитів", ТОВ "Запоріжалюмінторг", ТОВ "Сервісний центр "Металург".

В свою чергу, за відсутністю достатніх доказів щодо можливості підсанкційною особою розпоряджатися корпоративними правами ПрАТ "Хустський кар’єр" та ПрАТ "Жежелівський кар’єр" – у цій частині було відмовлено у позовних вимогах Міністерству юстиції України", - йдеться у повідомленні.

При цьому постанова набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Рішення ухвалили з окремою думкою судді Павлишина О.Ф. При цьому у лютому один із суддів суду першої інстанції також заявив окрему думку: за його словами, Міністерство юстиції не довело, що пов'язана з Дерипаскою компанія Strabag SE, продавши кар'єри у жовтні 2021 році кіпрській Samsta Limited, зберегла можливість прямо або опосередковано розпоряджатися цими компаніями.

Гендиректор Concorde Capital Ігор Мазепа раніше заявляв, що Хустський та Жежелівський кар’єри належать йому та Віталію Антонову, Василю Даниляку і німцю Флоріану Гуту.

Він ствердує, що жоден із інвесторів не стосується російського олігархату. "Ми купили ці активи в австрійського виробника будматеріалів Strabag, де олігарх Дерипаска мав пакет акцій 27%. Тобто наразі ці активи не мають жодного стосунку ані до Strabag, ані до його міноритарного акціонера Дерипаски. Concorde Capital", - заявляв Мазепа.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що апеляційну справу за позовом Мінʼюсту до ВАКС по стягненню українських активів російського олігарха Олега Дерипаски затягують: суд переніс чергове засідання, начебто під приводом кібератаки, але цієї кібератаки не було.

У лютому повідомлялось, що Україна націоналізувала заводи підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски загальною вартістю 10 мільярдів гривень.

Економічна правда