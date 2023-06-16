Закупівля барабанів для укриттів: договір на понад 800 тисяч розірвали

Дніпровська районна адміністрація столиці розірвала договір на закупівлю барабанів для "психологічного розвантаження дітей в укриттях" на понад 800 тисяч гривень.

Про це повідомив голова РДА Павло Бабій у Facebook.

За його словами, він вимагав проведення службового розслідування через суспільний резонанс стосовно закупівлі музичних інструментів, овочерізок і сковорідок управлінням освіти Дніпровської РДА.

А також доручив створити комісії для перевірки обґрунтованості та доцільності проведення цих закупівель.

"Хочу наголосити, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів не були витрачені. А також достроково розірвано на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук", - додав він.

Нагадуємо:

Цього тижня стало відомо, що освітяни Дніпровського району столиці закупили для укриттів у закладах освіти високотехнологічні овочерізки та сковорідки, а також барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог на понад 3,5 мільйона гривень.

Економічна правда