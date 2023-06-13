Новини 13 червня: новий епізод корупції на закупівлях в УЗ, легалізація криптовалют

Про УЗ. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили новий випадок масштабної корупції в "Укрзалізниці", пов’язаної з закупівлями газу на 206 мільйонів гривень.

Про криптовалюти. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) завершила розробку законопроєкту про оподаткування криптоактивів і оновила текст закону "Про віртуальні активи" - законопроєкт про оподаткування презентують 14 червня.

Про перевірки бізнесу. Перевірки бізнесу та штрафи для підприємств в Україні будуть відновлені з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося раніше.

Про "Сбербанк Росії". Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), що знаходились в активах ліквідованого "МР Банк" (раніше – "Сбербанк Росії") на загальну суму 9 млрд грн арештовані та заблоковані в ТОВ "Інвестиційний капітал Україна" (ICU) та банку "Авангард". Останні, нібито, користувалися ними для отримання доходу.

Про дрони. Мінцифри оголосило про початок конкурсу Drone Hackathon Anti-Shahеd, щоб представити ефективні рішення для захисту від іранських безпілотників. Переможцю обіцяють контракт на 1 млн доларів.

Ексклюзиви ЕП

Кількість гостей у п’ятизіркових готелях зростає попри війну. Чому?

Що відбувається з готельною сферою, хто на цьому ринку заробляє, а хто перебуває на межі самоокупності.

Хто може не платити за комунальні послуги під час війни

Що робити українцям, яким приходять рахунки на оплату комунальних послуг за користування житлом, яке зруйноване, або у якому вони не мешкають.