Україна у вересні може повністю легалізувати криптовалюти і ввести податки – ЗМІ

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) завершила розробку законопроєкту про оподаткування криптоактивів і оновила текст закону "Про віртуальні активи" - законопроєкт про оподаткування презентують 14 червня.

Про це пише Forbes.

Зазначається, що Україна може стати першою в Європі країною, яка імплементувала європейські норми регулювання віртуальних активів МіСА.

"Останні кроки - оновлення закону 2021 року "Про віртуальні активи" та ухвалення змін до Податкового кодексу, що дозволять державі оподатковувати операції з криптовалютами.

Обидва пули змін вже напрацьовані. Законопроєкт про оподаткування презентують 14 червня", - пише видання.

"Сподіваюся, закон ухвалять у вересні, а запрацює він вже з 2024-го", - заявив член НКЦПФР Юрій Бойко.

Якщо Верховна Рада схвалить законопроєкти, оновлене законодавство про віртуальні активи буде мати наступні ключові позиції, пише Forbes:

регуляторами ринку будуть Нацбанк і НКЦПФР;

за видами віртуальні активи розподілятимуться на три категорії: токени електронних грошей, токени з прив’язкою до активів, інші віртуальні активи;

для публічної пропозиції (випуску) токенів з прив’язкою до активів на торгах, емітент має бути авторизованою у НКЦПФР юридичною особою. Для авторизації юрособа має оформити білу книгу (по суті проспект емісії).

При цьому ставка оподаткування буде 18% з інвестиційного прибутку та військовий збір 1,5%. Умова для сплати податку - якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестактивами має позитивне значення, а отримані внаслідок цих операцій віртуальні активи перебувають у власності платника до 365 днів.

За словами Бойка, концепцію оподаткування створено за прикладом моделей західних країн.

"Якщо віртуальний актив куплено за 10 000 грн, а продано за 11 000 грн, то оподатковується різниця - 1000 грн", - пояснив вын.

Нагадуємо:

У квітні повідомлялось, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінцифри, Нацбанк та народні депутати готують оновлене законодавство про регулювання віртуальних активів.

15 березня 2022 року президент підписав ухвалений напередодні закон "Про віртуальні активи", проте, незважаючи на очікування гравців українського крипторинку, документ так і не набув чинності.

Щоб це стало можливим, потрібні були зміни у Податковий та Цивільний кодекси України – це чітко визначило б механізм оподаткування віртуальних активів, зокрема, і криптовалют.

Проте на початку повномасштабної війни питання правок до Податкового кодексу відклали, а згодом від закону у першій його версії відмовилися.

Наприкінці березня 2022 року Рада Європейського Союзу почала роботу над єдиними правилами регулювання криптоактивів.

Зрештою 20 квітня Європейський парламент затвердив першу у світі збірку вимог до криптовалют МіСА.

Зважаючи на те, що законодавче регулювання ринку віртуальних активів є обов’язковою умовою євроінтеграції, Україна має синхронізувати своє законодавство з європейськими нормами.

ЄС остаточно ухвалить МiCA лише у липні, після цього український парламент зможе затвердити законопроєкт про віртуальну активи, а потім – і зміни до Податкового та Цивільного кодексів.