Anti-Shahеd: Мінцифри пропонує 1 мільйонів доларів за найкращого "мисливця" на ворожі БПЛА

Мінцифри оголосило про початок конкурсу Drone Hackathon Anti-Shahеd, щоб представити ефективні рішення для захисту від іранських безпілотників. Переможцю обіцяють контракт на 1 млн доларів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Telegram.

"Це другий щорічний хакатон, який відбудеться 24 та 25 червня. Українські розробники зможуть запітчити ідеї для представників Сил безпеки та оборони України.

Якщо ваш продукт доведе ефективність, а Сили оборони підтвердять, що саме така розробка необхідна тут і зараз - отримаєте контракт на $ 1 млн. Кошти можна витратити на реалізацію або масштабування розробки, яка знищуватиме ворожі дрони в українському небі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до хакатону "Anti-Shahеd" можуть долучитися всі, хто:

має ідеї розробок та хоче отримати фінансування для реалізації ідей;

прагне запітчити створені defense-tech розробки, що допоможуть боротися з ворожими безпілотниками і знищувати їх;

виробляє БПЛА, які можуть бути ефективними на полі бою.

Подати заявку на участь у хакатоні можна за посиланням.

"Drone Hackathon "Anti-Shahеd" реалізується з ініціативи Генерального штабу Збройних сил України, Мінцифри та Мінінфраструктури в межах проєкту Армія дронів та спрямований на пошук новаторських та ефективних рішень у боротьбі з ворожими безпілотниками", - додали в Мінцифри.

Економічна правда