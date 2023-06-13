Anti-Shahеd: Мінцифри пропонує 1 мільйонів доларів за найкращого "мисливця" на ворожі БПЛА
Мінцифри оголосило про початок конкурсу Drone Hackathon Anti-Shahеd, щоб представити ефективні рішення для захисту від іранських безпілотників. Переможцю обіцяють контракт на 1 млн доларів.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Telegram.
"Це другий щорічний хакатон, який відбудеться 24 та 25 червня. Українські розробники зможуть запітчити ідеї для представників Сил безпеки та оборони України.
Якщо ваш продукт доведе ефективність, а Сили оборони підтвердять, що саме така розробка необхідна тут і зараз - отримаєте контракт на $ 1 млн. Кошти можна витратити на реалізацію або масштабування розробки, яка знищуватиме ворожі дрони в українському небі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до хакатону "Anti-Shahеd" можуть долучитися всі, хто:
- має ідеї розробок та хоче отримати фінансування для реалізації ідей;
- прагне запітчити створені defense-tech розробки, що допоможуть боротися з ворожими безпілотниками і знищувати їх;
- виробляє БПЛА, які можуть бути ефективними на полі бою.
Подати заявку на участь у хакатоні можна за посиланням.
"Drone Hackathon "Anti-Shahеd" реалізується з ініціативи Генерального штабу Збройних сил України, Мінцифри та Мінінфраструктури в межах проєкту Армія дронів та спрямований на пошук новаторських та ефективних рішень у боротьбі з ворожими безпілотниками", - додали в Мінцифри.
Економічна правда