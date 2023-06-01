Новини 1 червня: РФ знову заблокувала роботу зернової ініціативи, безмитний режим для української сталі продовжили

Про зернову ініціативу. Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в ініціативі.

Про сталь. США звільнили українську сталь від 25% мита ще на один рік - відповідну прокламацію видав президент США Джозеф Байден за поданням міністра торгівлі США Джини Раймондо.

Про програму підтримки України. Євросоюз готує чотирирічну програму фінансової підтримки України, яка становитиме десятки мільярдів євро.

Про цукор. Кабмін з 5 червня до 15 вересня запроваджує обмеження на експорт цукру.

Про податки на зібрані на дрони кошти. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Кабмін розгляне зміни до постанови уряду для вирішення проблеми з претензіями Податкової до волонтерів, які збирають кошти на дрони.

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Як авіакомпанії вдалося евакуювати літаки, збільшити флот, закріпитися на європейському рику та чому всі авіаперевізники хотітимуть відкрити рейси до Києва.

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