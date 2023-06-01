"Пеньюари" і податки на зібрані на дрони кошти: голова Мінфіну відреагував на звинувачення

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Кабмін розгляне зміни до постанови уряду для вирішення проблеми з претензіями Податкової до волонтерів, які збирають кошти на дрони.

Про це він написав у Facebook, коментуючи звинувачення щодо наявної схеми оподаткування волонтерської допомоги ЗСУ.

"Широкого резонансу набула новина про ситуацію з волонтерами, про яку написала Любов Шипович і звинуваченнями у мій адрес, які наразі активно ширяться мережею.

Хочу запевнити, що жодних податків з тих товарів, які передаються ЗСУ, сплачувати не потрібно. Це діюча норма Податкового кодексу. Тут не може бути жодних інших тлумачень. Наголошую, ті волонтери, хто офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії - не сплачує ЖОДНИХ податків!", - заявив міністр.

Раніше співзасновниця громадської організації Razom for Ukraine і засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович написала у Facebook про законодавчу норму, яка дозволяє стягувати податки із волонтерської допомоги для ЗСУ.

"Навіть зареєстровані в усіх реєстрах волонтери, які збирають всі чеки за покупки, мають запити і акти від військових, зобов'язані сплачувати податки із волонтерських зборів, якщо за ці кошти вони придбали щось таке, що не вказано в постанові 112 за 2016 рік.

Ви вже здогадались, що в цій постанові немає ні дронів, ні антидронових рушниць, ні пультів, ні окулярів, ні старлінків і ще десятків технологічних товарів", - написала Шипович.

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Зокрема, вона розповіла про випадок зі збором на FPV-дрони, які не вказані у постанові КМУ №112. За її словами, коли було зібрано 20 млн грн, "банк тут же поспішив дізнатись, на що будуть витрати, а податкова запевнила, що чекають сплату податків".

"На початку травня, не дочекавшись жодного документу від урядовців, юристи Rasons Legal на наше прохання написали проєкт постанови, доповнивши її словами, що збір на будь-який товар, який передається військовим на їх запит і передача підтверджується актом прийому-передачі військовим, не оподатковується, і діє ця постанова з 24 лютого 2022 року.

МінСоц відправив цей проект постанови на узгодження в інші міністерства. Не пройшло й місяця і відповіді прийшли від усіх міністерств. І тут сюрприз - МінФін вважає, що державний бюджет дуже сильно постраждає, якщо з волонтерів не брати податки. А представники МінФіну вирішили типу пожартувати "А якщо військові собі пеньюари попросять?", - додала Шипович.

Водночас Марченко відповів, що фразу про "пеньюари" "та будь-які інші фрази, які можуть когось образити чи знецінити", він не говорив.

Міністр додав, що провів зустріч із Шипович, "де обговорили існуючі проблеми та як їх можна вирішити".

Марченко також заявив, що 2 червня на уряді розглянуть питання щодо включення дронів в постанову КМУ №112.

Крім цього, за його словами, з боку уряду буде визначений уповноважений представник, "який буде забезпечувати як постійну комунікацію так і вирішення проблемних питань які постійно виникають у волонтерському середовищі".

Економічна правда