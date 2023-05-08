Новини 8 травня: Росія знову заблокувала "зерновий коридор", чиновникам "ріжуть" зарплати

Про саботаж. Росія в понеділок, 8 травня, відмовилась реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції - таким чином вкотре заблокувала роботу "зернового коридору"

Про чиновників. Цьогоріч, відповідно до закону, видатки на фонди оплати праці у різних міністерствах скоротяться на від 8% до 23%. Чиновники втратили майже всі надбавки та отримують "голі" ставки

Про кібератаки. Роcіяни атакують онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками єЧерга

Про ЄС. Промислове виробництво в Німеччині в березні впало більше, ніж очікувалося, частково через слабкі показники автомобільного сектору, що знову викликало побоювання рецесії в найбільшій економіці Європи.

Про ставку. Національний банк допускає, що у IV кварталі року може знизити облікову ставку до 21%, а у 2024 році – до 18%

Ексклюзиви ЕП

Грошей на всіх не вистачає, держслужбовці масово звільняються. Що відбувається?

Держава почала економити гроші на чиновниках. З початку 2023 року вона припинила виплачувати надбавки службовцям більшості органів виконавчої влади.