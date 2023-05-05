Новини 5 травня: поляки знову блокують вантажівки з України, бізнес інвестує в біометан

Про поляків: Польська сторона від ранку 4 травня заблокувала рух вантажного транспорту у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" через страйки польських перевізників – він забезпечує близько 40% вантажопотоку.

Про екологію. Оператор ГТС України отримав звернення 10 компаній, які пропонують побудувати понад 30 біометанових заводів

Про санкції. Російські авіакомпанії почали скасовувати рейси по країні через скорочення держпідтримки. На 2023 рік субсидування програми виконання регіональних польотів в обхід Москви урізали з 9 млрд до 7,5 млрд рублів.

Про фінанси. Компанія "Вей фор пей", яка надає платіжні послуги малому та середньому бізнесу в Україні, призупинила роботу – чекає нової ліцензії від НБУ. Регулятор посилається на регламент розгляду пакету документів для видачі нової ліцензії.

Про відбудову. Мінвідновлення презентувало електронну екосистему DREAM, яка дозволить контролювати всі етапи проєктів з повоєнної відбудови України – від реєстрації пошкоджень до введення в експлуатацію.

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Дорогий український напій завойовує ринок. Як ветеран ЗСУ виготовляє елітний алкоголь з бруньок смородини

Колишній боєць Роман Пелех виготовляє контабас – стародавній український алкогольний напій на основі бруньок смородини. Підприємець – єдиний виробник цього продукту в країні.

Дивіденди "ПриватБанку", збитки "Укрзалізниці", повторний арешт "Укрнафтобуріння": підсумки тижня для ДП

Фонд держмайна знову спробує продати "Електронмаш", "Укрнафта" хоче управляти "Укрнафтобурінням": головні події у житті держкомпаній 29 квітня – 5 травня