"Нафтогаз" готує пропозиції власникам євробондів по реструктуризації боргу

"Нафтогаз" надасть власникам євробондів пропозиції щодо реструктуризації зобов’язань - йдеться про євробонди з термінами погашення у 2022 та 2026 роках.

Про це повідомив у Facebook голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

"Цього тижня плануємо представити наші пропозиції, сформовані після попередніх обговорень, на онлайн-зустрічі з інвесторами. Як і раніше, працюємо спільно з фінансовим радником Lazard.

Маємо знайти рішення, яке задовольнить всіх учасників процесу - як інвесторів, так і нашу групу компаній, яка тримає енергетичний фронт країни в умовах війни", - написав він.

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