Новини 30 травня: Україна отримає $900 млн від МВФ, Кабмін підвищив тариф на електроенергію

Про МВФ. Україна успішно пройшла перший перегляд чотирирічної програми МВФ та отримає 900 мільйонів доларів другого траншу.

Про тарифи. Кабмін затвердив підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.

Про відключення світла. У деяких районах столиці застосовуються аварійні відключення електроенергії, також знеструмлення споживачів є в Київській, Полтавській, Кіровоградській областях та Одесі.

У ДТЕК пояснили, що відключення електроенергії по всій країні пов'язані з спрацюванням автоматики через зниження частоти в енергосистемі.

Згодом "Укренерго" відновило постачання електроенергії споживачам.

Про ОВДП. Міністерство фінансів у вівторок, 31 травня розмістило держоблігацій на суму близько 11,3 млрд грн в еквіваленті.

Про обшуки в УЗ. Національне антикорупційне бюро проводило обшуки у керівництва "Укрзалізниці". Голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Лященко заявив, що дав Національному антикорупційному бюро роз'яснення щодо можливих зловживань у закупівлях для УЗ, хоча йдеться про період до його приходу на посаду.

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Як влаштований бізнес обмінника та коли він приносить найбільше грошей. Інтерв'ю з власником

Чи складно відкрити власний обмінник, як встановлюється курс, чи багато операцій здійснюються в тіні та на чому обмінник заробляє найбільше. ЕП поговорила про це із співвласником мережі обмінних пунктів Денисом Дмитруком.

Сім професій, які можуть зникнути через штучний інтелект

Чи зникнуть професії письменника, математика та вчителя, і як саме загрожує штучний інтелект спеціалістам сфер, які стрімко автоматизуються?