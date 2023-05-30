Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась

Міністерство фінансів у вівторок, 31 травня розмістило держоблігацій на суму близько 11,3 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення гривневих облігацій з терміном погашення 1 рік під 18,27% (ставка знизилась порівняно з 18,5% минулого тижня) залучили 5,6 млрд грн.

Півторарічні ОВДП під 19,5% розмістили на 928 млн грн. Водночас гривневі ОВДП на 2,7 років під 19,75% продали на 679 млн грн.

"Важливо зазначити, що завдяки військовим облігаціям з початку 2023 року до державного бюджету залучено понад 101,4 млрд гривень", - додали в міністерстві.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів у вівторок, 23 травня розмістило держоблігацій на суму 10,8 млрд грн в еквіваленті.

Міністерство фінансів у вівторок, 16 травня розмістило держоблігацій на суму 7,03 млрд грн в еквіваленті.

Міністерство фінансів у вівторок, 9 травня, провело рекордний аукціон ОВДП - розмістило держоблігацій на суму близько 28,5 мільярда гривень в еквіваленті.

Економічна правда