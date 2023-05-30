Сім професій, які можуть зникнути через штучний інтелект

Згідно з дослідженням Всесвітнього економічного форуму, до 2027 року у світі створять 69 млн робочих місць, але кількість нинішніх скоротиться на 83 млн.

Велику роль у зменшенні робочих місць зіграє штучний інтелект (ШІ). Якщо вакансій аналітиків даних, інженерів з розробки ШІ, робототехніки та спеціалістів з кібербезпеки стане більше, то представники інших професій – контент-модератори, журналісти, письменники і навіть учителі – потраплять під скорочення.

Очікується, що до 2027 року автоматизують 47% операцій, тож розв'язати математичну задачу чи написати сюжет для фільму можна буде за лічені секунди.

Чи справді зникнуть професії письменника, математика та вчителя? Чи загрожує штучний інтелект спеціалістам сфер, які стрімко автоматизуються?

Математики

Математикам слід турбуватися через стрімкий розвиток штучного інтелекту. Ця професія перебуває в зоні особливого ризику. Уже зараз платформи Photomath, Socratic, AIRMATH, MyScript Calculator допомагають школярам виконувати домашні завдання. Більшість цих додатків можна завантажити на IOS та Android.

ШІ-додатки здатні за кілька секунд розв'язувати математичні задачі від рівня початкової школи до коледжу. Треба лише зробити знімок рівняння, формули чи надиктувати питання голосом. ШІ розпізнає запит і надасть правильне розв'язання.

ШІ-модель Minevra від Google AI демонструє правильне розвʼязння рівняння з алгебри Джерело: Medium

Проривом в обробці великої кількості математичних задач стала GPT-3 – остання модель ChatGPT від OpenAI. Вона має штучний інтелект, наближений до людського.

Ця модель здатна мислити покроково і відстежувати послідовність правильних рішень, що важливо для математиків-людей. Щоб досягти таких результатів, розробники GPT-3 навчають модель на її власних помилках.

Для цього GPT-3 тренується на великому обсягу даних бази, яка налічує 8,5 тис якісних математичних задач. Модель перевіряє ці рівняння та задачі і визначає правильний варіант. Саму ж модель GPT-3 перевіряє верифікатор.

Спеціалісти Массачусетського технологічного інституту створили ШІ-модель, здатну розв'язувати складні задачі. Вона працює на OpenAI Codex, використовує базу даних MATH, яка має 12 тис задач середньої школи. Модель дає 81% коректних відповідей.

Не залишаються осторонь і технологічні гіганти. Meta навчає свою нейронну систему вищої математики. Вона вже вирішила десять задач Міжнародної математичної олімпіади. Враховуючи стрімкість розвитку штучного інтелекту, саме такі нейронні системи та моделі, стають справжніми конкурентами математиків-людей.

Трейдери

Трейдинг засновується на двох видах аналізу: технічному та фундаментальному.

Технічний аналіз включає інструменти ринкового прогнозування цін на основі руху вартості в минулому. Основним постулатом цього виду аналізу є незмінність природи людини, що призводить до циклічності рішень гравців на біржі та клієнтів.

Фундаментальний аналіз полягає в прогнозуванні ринкової вартості компанії на основі дослідження фінансових та виробничих показників її діяльності.

Трейдери на Нью-Йоркській фондовій біржі Джерело: CNBC

Штучний інтелект зможе замінити трейдерів-початківців, які виконують технічний аналіз: моделюють прогнози та управляють даними.

Наприклад, у 2002 році Нью-Йоркська фондова біржа представила повністю автоматизовану трейдингову систему. Згодом з’явилася система високочастотного трейдингу HFT, на яку припадають близько 80% обсягів торгівлі на біржах.

Такі комплексні алгоритмічні програми значно перевершують можливості людського мозку. Вони швидко і точно рахують, аналізують великі об’єми даних для виявлення торгових сигналів – рекомендацій щодо придбання або продажу активів.

Усе це і є автоматизацією технічного аналізу. Однак штучний інтелект ще не здатен замінити трейдера, який користується фундаментальним аналізом.

Військові

Абетка сучасної війни змінюється і доповнюється. Важливим фактором на полі бою є відвага, однак додаються й інші складові. Мова про штучний інтелект, машинне навчання, хмарні та квантові обчислення, віртуальну та доповнену реальність.

Загибель військових – великий удар по родинах та суспільству загалом. Саме тому військове ремесло стає дедалі технологічнішим. Експерти зауважують, що з війни майбутнього людський фактор повністю прибраний не буде. Однак більшість бойових завдань автоматизується, а реалізовувати їх боєць зможе дистанційно.

Художнє бачення автономних систем смертоносної зброї або роботів-убивць Джерело: Wallpaperaccess

Тобто мова йде не про зникнення професії людини-військового, а про перекладання більшої частини обов’язків на робототехніку та штучний інтелект.

Фахівці опрацьовують такі військові ініціативи з впровадження ШІ.

Автономні системи смертоносної зброї (LAWS). Роботи-вбивці з ШІ виконують бойові завдання самостійно, без контролю людини. Після активації вони самі обирають та вражають цілі в повітрі, на землі, під водою чи в космосі.

Дослідники The Institute for European Studies у Брюсселі обговорюють, як регулювати автономні системи і на які етичні принципи спиратися при їх впровадженні.

Командування та ухвалення стратегічних рішень на базі ШІ . Аналітики Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів США тестують теорію, що під час війни ухвалювати стратегічні рішення буде не командувач, а штучний інтелект.

У людини, навіть найвищого військового рангу, можуть бути стрес чи упередженість. Вони заважають об’єктивно оцінювати ситуацію, а на війні немає місця емоціям. Агентство створює технологію в межах ініціативи In The Moment. Вона зможе ухвалювати рішення в стресових умовах, аби мінімізувати людський фактор.

Усні та письмові перекладачі

Професія перекладача вперше згадується у третьому столітті до нашої ери. Мистецтво перекладу еволюціонувало від граматичних посібників на глиняних табличках до Google Translate, що підтримує понад сто мов. В останній інтегрували штучний інтелект і з кожним днем сервіс удосконалюється та самонавчається.

Перекладами займаються й інші сервіси. Whisper AI, система розпізнавання мови від OpenAI, має підтримку мовних акцентів та голосового перекладу.

Саме поява нових моделей ШІ ставить традиційне ремесло перекладача під ризик. Наприклад, GPT-4 LLM підтримує понад 26 мов. Саме тому ChatGPT здивував багатьох якісним рівнем лексики, майже наближеної до людської. Додаток з вивчення мов Duolingo інтегрував модель GPT-4 LLM, щоб поглибити якість перекладів.

Поети, сценаристи, creative-райтери

Чи може ШІ вбити традиційну писемну індустрію? Єдиної відповіді в експертів немає, однак чат-боти вже впроваджують у галузі на всіх рівнях: від відділів контенту в маркетингових та рекламних компаніях до Голлівудських кіностудій.

Допомагають компаніям ШІ-додатки для створення текстів. Чат-боти можуть описати товари на Amazon і створити хайку. Один користувач Reddit попросив ChatGPT написати горор-історію, яка могла б налякати ШІ. Бот створив такий сюжет.

"Після зникнення людства самотній ШІ шукає сенс життя. Врешті він виявляє, що його код містить послідовність самознищення в невизначений час. Спроби ШІ запобігти своїй загибелі марні, бо алгоритм самознищення зашифрований ключем без доступу. ШІ залишається лише існувати в тривожному передчутті власної загибелі".

Це справді гарний сюжет, який можна було б використати в кіно. Голлівудські кіностудії з цим погоджуються. Імовірно, продюсерів та шоуранерів інтригує та приваблює можливість замінити сценаристів штучним інтелектом.

Митці Гільдії письменників США протестують проти ШІ в кіноіндустрії, Голлівуд Джерело: CBS News

Гільдія письменників США миттєво відреагувала на можливу дискримінацію. У травні 11 тис письменників та сценаристів вийшли на страйк у Голлівуді. Гільдія висунула такі умови Альянсу продюсерів кіно й телебачення США.

ШІ не буде писати та переписувати літературні твори.





Тексти ШІ не будуть використовуватися як джерело сценаріїв.





Матеріали Гільдії письменників не будуть використовуватися для навчання ШІ.

Альянс продюсерів відхилив ці умови і відмовився укладати угоду. Натомість запросив сценаристів на щорічні зустрічі у сфері технологій. Чим закінчиться цей конфлікт, невідомо, але професія письменника, очевидно, під загрозою.

Контент-модератори

Згідно з дослідженням Hootsuite, загальна кількість активних користувачів соцмереж у 2022 році сягнула 4,62 млрд. За рік їх кількість зросла на 10%. Представники ВЕФ підрахували, що у 2025 році об’єм даних користувачів сягне 463 ексабайтів (1 ексабайт – 1 млрд Гб). Весь цей контент необхідно буде верифікувати та обробляти.

Спеціальність контент-модератора покликана вдосконалювати світ і створювати безпечну культуру в межах віртуального простору. Однак саме вони найчастіше стикаються з монотонною, складною і навіть небезпечною для психіки роботою.

Через стресову роботу контент-модератори часто стикаються з посттравматичними розладами Джерело: The Verge

У 2018 році Селена Скола, колишня контент-модераторка Facebook, подала на компанію позов. Вона заявила, що робота завдала їй психічної шкоди та викликала розвиток посттравматичного стресу. Зокрема, Скола була вимушена переглядати тисячі постів з контентом, що відображав насильство, перед їх видаленням.

Тоді у Facebook було 7 500 контент-модераторів і всі вони працювали у важких психологічних умовах через постійний перегляд неприйнятного контенту.

Професія відживає своє, через кілька років цих людей замінить штучний інтелект.

Серед переваг ШІ – невразливість до негативного контенту, висока швидкість роботи, автоматизація під час фільтрування даних. ШІ-модерація відбувається в режимі реального часу, що не допускає миттєвого розміщення насильницького контенту.

Учителі

Діти майбутніх поколінь можуть потребувати нового формату освіти. Навчатимуть молодь віртуальні вчителі, з якими можна буде спілкуватися за допомогою голосу та жестів, і навіть роботи, які стануть асистентами вчителів-людей.

Необхідність появи віртуальних вчителів пояснюється великим попитом на співробітників цієї професії. За даними UNESCO, у 2030 році у світі треба буде найняти близько 69 млн учителів лише для середніх та початкових шкіл. 20 млн з них – це нові викладачі, решта – заміна тих, хто звільниться.

Оскільки для розвитку емпатії та самостійного мислення штучному інтелекту знадобляться роки самонавчання, спочатку роботи допомагатимуть учителям.

У наступному десятиріччі вчителям шкіл почнуть асистувати роботи Джерело: Adobe Stock

Уже зараз діти "покоління Альфа" (народжені із середини 2010-х до середини 2020-х) віддають перевагу індивідуальному навчанню та смартфонам. Їм зручніше навчатися за допомогою ботів, здатних миттєво розв’язувати задачі і писати креативні тексти.

Формат освіти змінюється, і не відомо, чи зможуть учителі використовувати додатки антиплагіату для визначення справжнього автора тексту.