МВФ покращив прогноз росту ВВП України до 1-3%

Міжнародний валютний фонд покращив свій прогноз щодо зростання української економіки у 2023 році. Якщо раніше там очікували, що ВВП може змінитися від -3% до +1%, то наразі очікують зростання на 1-3%.

Про це повідомив голова місії МВФ Гевін Грей.

"Українська економіка показала неймовірну стійкість — економічна активність у першому кварталі зросла, енергетична інфраструктура відновилася після атак, валютний ринок стабілізувався, а інфляція почала рішуче знижуватися. Ми очікуємо сильніше відновлення, оскільки економіка поступово адаптується до умов війни", — повідомив Грей.

Водночас він додав, що перспективи залишаються дуже невизначеними, оскільки війна продовжується.

"Впровадження структурних реформ у рамках програми, включно з реформою державного управлінням, боротьбою з корупцією та управлінням державними інвестиціями, зміцнить інституції та закладе основу для потужного та стійкого зростання. Вони, зокрема, покращать середовище, сприяючи зусиллям з відновлення та реконструкції, які зараз розпочинає влада, і, таким чином, сприятимуть залученню вкрай необхідних інвестицій приватного сектора", — додав голова місії МВФ.

Зазначимо, що за підсумками роботи місії МВФ у Відні Україна досягла угоди на рівні персоналу про отримання другого траншу у розмірі 900 млн доларів. Цю угоду ще має затвердити правління МВФ. Очікується, що відповідне рішення буде ухвалено найближчими тижнями.

Нагадаємо, що місія МВФ почала роботу у Відні 23 травня. До роботи місії були залучені керівництво НБУ та Міністерства фінансів.

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Нагадуємо:

Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд дол США).

Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.