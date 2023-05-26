Новини 26 травня: Україні потрібно на $6,5 млрд на відновлення, скільки потужностей "вкрала" війна

Про Приватбанк. Ексакціонер Приватбанку Ігор Коломойський вслід за своїм бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим відмовився надавати свідчення на свій захист у Високому суді Лондона.

Про енергосистему. Нічна російська атака не завдала пошкоджень українській енергосистемі, дефіцит наразі відсутній. Проте відключення в шести областях можливі через погоду.

Про відновлення. Україні потрібно 6,5 мільярда доларів, аби повністю забезпечити потреби у відновленні цьогоріч.

Про газ. Європейські короткострокові ціни на природний газ можуть ненадовго впасти нижче нуля цього літа, якщо млявий попит не наздожене зростаючу пропозицію.

Про потужності. З початку війни Росії проти України в 2014 році українська енергосистема втратила сукупно 27 ГВт потужностей.

Ексклюзиви ЕП

"Начальник має бути в курсі". Як влаштовані корупційні схеми в сервісних центрах МВС

В Україні досі торгують водійськими правами. Де їх можна купити і як чиновники пропонують викорінювати схеми?