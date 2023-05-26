Ціни на газ у Європі влітку можуть ненадовго впасти нижче нуля – Bloomberg

Європейські короткострокові ціни на природний газ можуть ненадовго впасти нижче нуля цього літа, якщо млявий попит не наздожене зростаючу пропозицію.

Про це пише Bloomberg.

За словами трейдерів на щорічному енергетичному ярмарку E-World в Ессені, Німеччина, таке явище - коли виробники фактично платять комусь за те, щоб той забрав їхній газ - виглядає все більш імовірною, оскільки ціни впали до докризових рівнів.

"Такого не траплялося з жовтня 2006 року, коли внутрішньоденні ціни у Великій Британії ненадовго впали нижче нуля після відкриття нового газопроводу за сприятливих погодних умов.

Зараз діють схожі фактори: ціни падають, оскільки запаси швидко заповнюються, споживання різко зростає, а вітрова та сонячна енергія виробляється потужно. Ринки країн з обмеженими запасами газу, таких як Британія, мають більше шансів досягти нульової позначки", - пише агентство.

"Окремі регіональні ринки газу в Європі можуть піти в мінус, коли у вас є години і дні з відновлюваним виробництвом", - сказав в інтерв'ю віце-президент з питань торгівлі газом та оптимізації нафтової компанії Equinor ASA Педер Бьорланд.

Європейські запаси газу перевищують сезонні норми і заповнені приблизно на 66%, і дехто очікує, що сховища будуть заповнені вже в серпні, задовго до початку опалювального сезону.

У той же час, низькі ціни ще не відновили промисловий попит, і деякі покупці відкладають закупівлі газу до подальшого падіння ринкових цін.

"Якщо так піде і надалі, то ми будемо заповнені досить рано влітку, у вересні або жовтні, а далі все залежатиме від того, наскільки рано почнеться зима", - сказав головний виконавчий директор швейцарської торгової компанії MET International Дьордь Варга.

Європейський еталон впав майже до 26 євро (28 дол) за мегават-годину в четвер.

Економічна правда