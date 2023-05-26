У Мінфіні розповіли, скільки коштів не вистачає на швидке відновлення цьогоріч

Україні потрібно 6,5 мільярда доларів, аби повністю забезпечити потреби у відновленні цьогоріч.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час дискусій у рамках зборів групи країн-членів МВФ та Світового банку в Чорногорії, передає пресслужба Мінфіну.

У ході дискусій обговорювався стан економіки в країнах, які приймають мігрантів та біженців.

"Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну мільйони українців знайшли прихисток в європейських країнах, і ми вдячні урядам цих держав за надану допомогу та захист.

В багатьох країнах вимушені українські мігранти отримали доступ до соціальної допомоги, медичних послуг, освіти та працевлаштування нарівні з громадянами приймаючих країн", - зазначив Марченко.

Він наголосив, що пріоритетним завданням для українського уряду є створення стимулів для повернення громадян додому. У цьому контексті важливим є відновлення країни.

За словами глави Мінфіну, потреби у фінансуванні першочергового відновлення України на 2023 рік становлять 14,1 млрд доларів для 5 ключових сфер, що безпосередньо впливають на добробут людей та стимулюють економіку України.

Потреби енергетичного сектору становлять 3,3 млрд дол, гуманітарного розмінування - 400 млн дол, відновлення зруйнованого та пошкодженого житла – 1,9 млрд дол. Потреби на відновлення критичної та соціальної інфраструктури становлять 5,8 млрд дол, а також 2,8 млрд дол необхідно для підтримки приватного сектору.

"Уряд України передбачив у державному бюджеті на 2023 рік частину коштів на першочергове відновлення у розмірі 3,3 млрд доларів США. Наші міжнародні партнери надали гарантії на близько 4,3 млрд доларів США. Водночас, незабезпечені першочергові потреби у відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 млрд доларів США", - додав міністр.

Марченко підкреслив, що вчасне залучення цих коштів має вирішальне значення для створення належних умов проживання людей, повернення мігрантів та сприяння зростанню економіки України.

Економічна правда