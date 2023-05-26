Нічна російська атака не пошкодила енергосистему – Міненерго

Нічна російська атака не завдала пошкоджень українській енергосистемі, дефіцит наразі відсутній. Проте відключення в шести областях можливі через погоду.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Відомство заявило, що влучань та пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок атаки не було зафіксовано.

Водночас є знеструмлення через грозовий шторм, який спричинив відключення світла для частини споживачів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Херсонській та Харківській областях. Штормове попередження фіксується також на п’ятницю.

Окупанти продовжують обстрілювати прифронтові та прикордонні з РФ території – через атаки на Донеччині знеструмлено 23 населених пункти, у Запорізькій області - 8 населених пунктів. Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це можливо.

Зазначається, що за добу повернули світло для 32,3 тисячі споживачів.

Наразі енергетична система працює стабільно. Генерація повністю забезпечує споживання, а дефіцит електроенергії відсутній.

Експорт електроенергії надалі не здійснюється, натомість Україна імпортує електроенергію зі Словаччини від 45 МВт до 275 МВт.

Крім того, запаси газу у сховищах наразі становлять понад 9,3 мільярда кубометрів.

Нагадуємо:

Очільник оператора Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що, можливо, після перегляду балансу енергосистеми наступного тижня Україна зможе відновити експорт електроенергії.