У вівторок стартує перший перегляд програми України з МВФ

ФОТО З ТЕЛЕГРАМУ ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА ШМИГАЛЯ

У вівторок, 22 травня, розпочинає свою роботу місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду чотирирічної програми з Україною на суму 15,6 млрд дол.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Місія розпочне роботу у Відні. Йдеться про затверджену у березні програму розширеного фінансування, в рамках якого Україна протягом 4 років отримає від фонду 15,5 млрд дол. Перший транш у розмірі 2,7 млрд дол надійшов на початку квітня.

Крім того, у розмові з директором європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером український прем’єр обговорив допомогу Фонду в євроінтеграції України та у повоєнному відновленні.

Шмигаль нагадав, що триває робота над створенням Міжнародного компенсаційного механізму, аби конфісковані російські активи спрямувати на відбудову України.

"Розраховуємо на підтримку МВФ у цьому напрямку, а також на подальше сприяння в консолідації фінансової підтримки від партнерів з усього світу", – додав Шмигаль.

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Нагадуємо:

Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд дол. США).

Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.