Підготовка до зими: уряд визначив, скільки газу має бути в сховищах

На засіданні Антикризового енергетичного штабу було визначено, що до початку наступного опалювального сезону в українських сховищах повинно бути понад 14 млрд кубометрів газу.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за підсумками засідання штабу.

Шмигаль наголосив, що Україна прагне мінімізувати імпорт газу за рахунок збільшенню власного видобутку.

Як раніше повідомлялося, оператор газосховищ "Укртрансгаз" у середині квітня розпочав сезон закачування газу у підземні сховища.

Також на засіданні обговорили ситуацію в електроенергетиці. У ході підготовки до опалювального сезону планується збільшити можливості експорту та імпорту електроенергії з ЄС.

Щодо генерації, з присутніми енергетичними підприємствами був погоджений план відновлення 1710 МВт генеруючих потужностей до початку наступного опалювального сезону.

Триває і робота щодо захисту енергетичних мере: на засіданні було запропоновано заходи децентралізації енергомережі, зокрема, щодо залучення громад до розбудови розосередженої генерації.

Про те, що українців чекає влітку, читайте у матеріалі: Енергетики заговорили про дефіцит електроенергії. Чи будуть нові відключення і коли?

Нагадуємо:

Україна готується до наступного опалювального сезону з розумінням того, що агресор продовжить завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, особливо з початком наступної зими.

Україна планує збільшити потужність електричних мереж міждержавних перетинів до 6 ГВт до 2030 року, зокрема завдяки будівництву нових ліній електропередач з Польщею та Румунією.