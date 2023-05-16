Росія не відмовиться від атак по енергосистемі України, особливо наступної зими – Галущенко

Україна готується до наступного опалювального сезону з розумінням того, що агресор продовжить завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, особливо з початком наступної зими.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив під час засідання Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України.

У ході зустрічі Галущенко поінформував учасників про ситуацію в енергосистемі та про продовження агресором спроб атакувати українські стратегічні об’єкти. За його словами, російська масована атака дронами та ракетами у ніч на середу довела, що протиповітряна оборони України "працює на відмінно, і це дає нам надії на майбутнє".

"Водночас ми розуміємо, що Росія не відмовиться від своїх намірів і продовжить завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, особливо з початком наступного опалювального сезону. Саме тому ми вже здійснюємо підготовку до зими, відновлюємо те, що зазнало атак, і посилюємо захист наших енергетичних об’єктів", – зазначив міністр.

Він наголосив на важливості запуску оновленої лінії електропередачі "Хмельницька АЕС – Жешув", яка посилить енергетичну безпеку завдяки експорту та імпорту електроенергії, а також розповів про заходи підготовки до наступної зими.

Так, наразі формується запас обладнання, яке може знадобитися для відновлення об’єктів після подальших атак ворога. За словами Галущенка, серед найбільш нагальних потреб наразі – обладнання, яке допоможе Україні децентралізувати генерацію, зокрема мобільні газові турбіни та газові поршні.

Про те, що українців чекає влітку, читайте у матеріалі: Енергетики заговорили про дефіцит електроенергії. Чи будуть нові відключення і коли?

Про підготовку до зими та чому придбані генератори не варто поспішати продавати слухайте у подкасті: Стан енергосистеми, підготовка до зими та тарифи: розмова з головою енергетичного комітету ВРУ Андрієм Герусом

Нагадуємо:

Україна планує збільшити потужність електричних мереж міждержавних перетинів до 6 ГВт до 2030 року, зокрема завдяки будівництву нових ліній електропередач з Польщею та Румунією.