Підготовка до наступної зими: "Укртрансгаз" почав закачувати газ у сховища

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Оператор газосховищ "Укртрансгаз" розпочав сезон закачування газу у підземні сховища.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

За сезон відбору, тобто з 7 жовтня торік, зі сховищ було відібрано 5,6 млрд кубометрів газу. Оператор зауважує, що порівняно з попередніми роками цьогорічний сезон відбору був коротшим завдяки Це сприятливим погодними умовам та відносно теплій зимі.

Зазначається, що впродовж опалювального сезону 2022/2023 років, попри повномасштабне вторгнення Росії, українські підземки працювали безперебійно.

"Ми продовжуємо роботу у штатному режимі. Наша команда готова до будь-яких викликів. Фактично ми вже розпочали підготовку до наступної зими", – додав т.в.о. гендиректора "Укртрансгазу" Роман Малютін.