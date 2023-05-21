"Укрнафта" виконує зобов'язання з постачання палива армії – Міноборони

Після переходу ПАТ "Укрнафта" під контроль Міноборони обсяг компанія виконує всі взяті на себе зобов'язання з постачання палива армії.

Про це повідомило Міністерство оборони України та "Укрнафта" у відповідь на запит "Укрінформу".

Міністерство оборони зазначило, що після отримання ними управління над "Укрнафтою", компанія виконує всі взяті на себе договірні зобов'язання з постачання палива.

"Претензій з боку Міноборони до постачання палива немає. Від більш докладних коментарів у Міноборони утрималися, пославшись на закритість інформації", – йдеться в повідомленні.

Крім того, "Укрнафті" додали, що після переходу компанії під контроль Міноборони обсяг постачань дизпалива і бензину зріс утричі.

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Нагадаємо:

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що націоналізація "Укрнафти" відбулась через відмову компанії постачати нафтопродукти українській армії.

7 листопада ЕП повідомила, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

У той же день про відповідне рішення офіційно заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна і були передані в управління Міністерства оборони.

Відчужені державою на початку листопада компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта" очолив ексгендиректор мережі АЗС WOG Сергій Корецький.



Після завершення воєнного стану ці активи можуть бути повернуті власникам або відповідно відшкодована їх вартість.