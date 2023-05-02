Мінфін залучив 12 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій зросла

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 2 травня, розмістило державні облігації на 12,01 млрд грн (у еквіваленті).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Від розміщення гривневих ОВДП з терміном погашення 1 рік під 18,5% було залучено 111 грн.

Водночас дворічні папери під 19,69% розмістили на 4,5 млрд грн - ставка порівняно з минулим тижнем зросла із 19,6%.

Крім цього, Мінфін розмістив ОВДП з терміном обігу 2,8 роки під 19,75% - вдалось залучити 3,12 млрд грн.

Також від розміщення річних доларових ОВДП під 4,85% вдалося залучити 118,31 млн дол.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні в вівторок, 25 квітня, розмістило державні облігації на 16,3 мільярда гривень, ставки не змінились.

Міністерство фінансів у вівторок, 18 квітня, розмістило держоблігацій на майже 10,9 млрд грн. Ставки за паперами з терміном обігу 1,2 роки знизились з 19,5% минулого тижня до 19%.

Мінфін у вівторок, 11 квітня, розмістив держоблігацій на майже 2,4 млрд грн. Ставки за паперами з терміном обігу 1,2 роки зросли з 19% минулого тижня до 19,5%.

Мінфін у вівторок, 4 квітня, розмістив держоблігацій на 4,554 млрд грн. Ставки за 2-річними паперами зросли з 18,98% минулого тижня до 19,6%.

Економічна правда