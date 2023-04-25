Мінфін залучив 16 мільярдів від продажу ОВДП: ставки незмінні

Міністерство фінансів на аукціоні в вівторок, 25 квітня, розмістило державні облігації на 16,3 мільярда гривень, ставки не змінились.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Від розміщення гривневих ОВДП з терміном погашення 1 рік під 18,5% було залучено 1,88 млрд грн.

ОВДП з терміном погашення 1,2 року під 19% залучили 2,7 млрд грн.

Облігації з терміном погашення 1,6 року під 19,5% розмістили на 1,49 млрд грн.

Дворічні гривневі облігації під 19,6% розмістили на 2,18 млрд грн.

Також Мінфін розмістив доларові облігації:

з терміном погашення 6 місяців під 4,75% - на 166 млн дол;

з терміном пошанення 8 місяців під 4,8% - 54 млн дол.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів у вівторок, 18 квітня, розмістило держоблігацій на майже 10,9 млрд грн. Ставки за паперами з терміном обігу 1,2 роки знизились з 19,5% минулого тижня до 19%.

Мінфін у вівторок, 11 квітня, розмістив держоблігацій на майже 2,4 млрд грн. Ставки за паперами з терміном обігу 1,2 роки зросли з 19% минулого тижня до 19,5%.

Мінфін у вівторок, 4 квітня, розмістив держоблігацій на 4,554 млрд грн. Ставки за 2-річними паперами зросли з 18,98% минулого тижня до 19,6%.

Економічна правда