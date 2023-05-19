Новини 19 травня: санкції проти "дочок" "Росатома" і російських алмазів, "Укренерго" просить економити електроенергію ввечері

Про санкції проти РФ. Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про нові санкції проти Росії: зокрема, потраплять компанії, близькі до "Росатома", а також причетні до крадіжок українського зерна фізичні та юридичні особи.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про заборону імпорту російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю в новому пакетів санкцій.

Країни Великої сімки погодилися співпрацювати, щоб відслідковувати російські діаманти, але не запровадили пряму заборону на імпорт російських дорогоцінних каменів.

Австралія оголосила про нові фінансові санкції та заборону на експорт, "спрямовані проти секторів, що мають економічне та стратегічне значення для Росії" - у переліку, зокрема, "Роснєфть" і дочірні компанії "Росатома".

Про електроенергію. В "Укренерго" заявили, що для для збереження балансу необхідне ощадливе споживання електроенергії у вечірні години, тому просить перенести використання електроенергії з вечірніх годин (19:00 до 22:00) на ранок, день, або ніч.

Про Дерипаску. Апеляційну справу за позовом Мінʼюсту до ВАКС по стягненню українських активів російського олігарха Олега Дерипаски затягують: суд переніс чергове засідання, начебто під приводом кібератаки, але цієї кібератаки не було.

Про Volkswagen. Німецький автоконцерн Volkswagen Group оголосив, що завершив продаж своїх часток у російському бізнесі місцевому інвестору.

Про польський арбітраж проти "Газпрому". Власник польської ділянки Ямальського газопроводу EuRoPol Gaz звернувся до російського "Газпрому" з позовом на загальну суму близько 6 мільярдів злотих (1,4 мільярда доларів).

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В Україні запрацювала програма "єВідновлення": як отримати компенсацію

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