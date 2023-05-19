Польська EuRoPol Gaz подала арбітраж проти "Газпрому" на 1,4 мільярда доларів

Власник польської ділянки Ямальського газопроводу EuRoPol Gaz звернувся до російського "Газпрому" з позовом на загальну суму близько 6 мільярдів злотих (1,4 мільярда доларів).

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр і міністр державних активів Польщі Яцек Сасін в ефірі TVP Info.

Компанія EuRoPol Gaz, яка є відповідальною за транспортування газу, звернулася до арбітражу з позовом проти "Газпрому" про відшкодування приблизно 850 млн злотих дебіторської заборгованості, прострочених платежів за транспортування газу.

За словами Сасіна, тодішній віцепремʼєр Вальдемар Павляк "подарував гроші росіянам у 2010 році, він не претендував на ці гроші", але за умови, що росіяни постачатимуть газ до 2045 року.

Як пояснив віцепремʼєр, газ, який мав пройти через Польщу, наразі не транспортується, тож Польща має право вимагати повернення.

Як пояснив віце-прем'єр, газ, який мав іти через Польщу, не тече, тому Польща має право вимагати відшкодування.

Також цей позов стосується втраченої вигоди EuRoPol Gaz за транспортування до 2045 року – ця сума перевищує 5 млрд злотих.

Нагадуємо:

Італійська державна компанія Eni звернулась до арбітражу у зв'язку з рішенням російського "Газпрому" скоротити постачання газу після повномасштабного вторгнення в Україну.