Активи Дерипаски в Україні досі не конфісковані, справу затягують – Trap Aggressor

Апеляційну справу за позовом Мінʼюсту до ВАКС по стягненню українських активів російського олігарха Олега Дерипаски затягують: суд переніс чергове засідання, начебто під приводом кібератаки, але цієї кібератаки не було.

Про це заявили аналітики проєкту Trap Aggressor від аналітичного центру StateWatch.

Стягненню в дохід держави підлягають близько 359 об’єктів Олега Дерипаски в Україні, серед найбільш значущих - Миколаївський глиноземний завод, "Глухівський кар’єр кварцитів", "Сервісний центр "Металург". Загальна потенційна вартість корпоративних прав усіх компаній олігарха в Україні становить понад 3,5 мільярди гривень, кажуть аналітики.

"Українські правоохоронці підозрюють, що підконтрольні Дерипасці металургійні підприємства в Україні постачали алюмінієву продукцію компаніям з російського ВПК, які, своєю чергою, постачали зброю та боєприпаси в російську армію. Що цікаво, частину алюмінієвої продукції виготовляли із сировини українського походження, а саме виробництва "Миколаївського глиноземного заводу"", - йдеться у повідомленні.

Олег Дерипаска - російський бізнесмен, належить до близького кола Путіна.

Олігарх є засновником компаній з виробництва алюмінію "Русал", "Базовий елемент" та "Ен+Груп". За даними Financial Times, Дерипаска відмивав кошти для Путіна, за це США у 2018 році наклали на нього санкції. Водночас РНБО наклала санкції на бізнесмена у жовтні 2022 року, що дозволило розпочати процедуру стягнення його українських активів через ВАКС відповідно до ЗУ "Про санкції".

"Аналітики Trap Aggressor наголошують, що згідно із законом активи Дерипаски та інших причетних до агресії росіян та колаборантів можна стягнути лише в період воєнного стану, тому будь-які затягування можуть позбавити Україну можливості конфіскації та здобуття ресурсів на відновлення", - йдеться у позиції аналітиків.

Економічна правда