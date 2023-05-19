Країни G7 не погодили заборону імпорту російських алмазів, але відстежуватимуть їх
Країни Великої сімки погодилися співпрацювати, щоб відслідковувати російські діаманти, але не запровадили пряму забороною на імпорт російських дорогоцінних каменів.
Про це повідомляє Bloomberg.
У заяві G7, оприлюдненій на саміті в Хіросімі, лідери пообіцяли працювати разом, щоб "обмежити торгівлю та використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії", а також координувати майбутні "обмежувальні заходи, у тому числі за допомогою технологій відстеження".
На думку людей, знайомих з дискусіями на саміті, крок до відстеження та відстеження російських алмазів через кордони може прокласти шлях до заборони імпорту в майбутньому.
Попередні спроби накласти санкції на російські дорогоцінні камені в Європі наштовхнулися на опір таких країн-імпортерів, як Бельгія, які стверджують, що це лише перемістить торгівлю алмазами в інше місце.
Нагадуємо:
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про заборону імпорту російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю в новому пакетів санкцій.
Раніше ми писали, що торік Російська Федерація поставила алмазів на західний ринок на майже 1,5 млрд дол. 95% від цієї суми припали на покупців з Бельгії – саме в Антверпені розташований найбільший у світі діамантовий хаб.
Детальніше в статті: 20 мільярдів для Путіна. Чому західні країни не наважуються на санкції проти російських металів та алмазів