Австралія оголосила про нові санкції проти РФ: у переліку – "Роснєфть", "дочки" "Росатома" і "Сєвєрсталь"

Австралія оголосила про нові фінансові санкції та заборону на експорт, "спрямовані проти секторів, що мають економічне та стратегічне значення для Росії" - у переліку, зокрема, "Роснєфть" і дочірні компанії "Росатома".

Про це йдеться у заяві на сайті уряду країни.

"Ці додаткові заходи мають на меті уповільнити російську військову машину.

Дії Австралії є частиною тиску з боку міжнародних партнерів, які зустрічаються на саміті лідерів G7 в Хіросімі цього тижня", - йдеться у повідомленні.

В уряді Австралії заявили, що країна вже запровадила санкції проти понад 1000 фізичних та юридичних осіб, "які підтримують незаконне та аморальне вторгнення Росії в Україну".

Нові фінансові санкції будуть спрямовані, зокрема, проти 21 юридичної та трьох фізичних осіб:

Дочірні підприємства російської державної корпорації "Росатом", які займаються ядерними дослідженнями, розвитком інфраструктури та виробництвом зброї.

Російська " експлуатуюча компанія" окупованої ЗАЕС.

Найбільша російська нафтова компанія "Роснефть".

Найбільша російська золотодобувна компанія ПАТ "Полюс".

Одна з найбільших металургійних компаній Росії ПАТ "Северсталь".

Оборонні підприємства, що підтримують російську війну.

П'ять російських банків, що здійснюють діяльність на території РФ.

"Уряд Австралії також запровадить заборону на експорт усього обладнання та супутніх деталей до Росії та територій, які тимчасово перебувають під російським контролем. Це не дозволить австралійським товарам сприяти російській агресії в Україні.

Австралія підтримує Україну і віддає належне непохитній стійкості та мужності українського народу. Австралія знову закликає Росію вивести свої війська з української території та припинити цю війну", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про нові санкції проти Росії: зокрема, потраплять компанії, близькі до "Росатома", а також причетні до крадіжок українського зерна фізичні та юридичні особи.

Економічна правда