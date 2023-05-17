Новини 17 травня: зернова угода, арешт коштів Жеваго

Про зернову угоду. Віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня.

Про Жеваго. Швейцарія арештувала понад 113 мільйонів доларів з рахунків компаній, кінцевим бенефіціаром яких є екснардеп, олігарх Костянтин Жеваго.

Про активи Сальда. Апеляційна палата ВАКС у середу, 17 травня, задовольнила скаргу Міністерства юстиції щодо конфіскації активів колишнього народного депутата та колишнього міського голови Херсона Володимира Сальда.

Про нафту. Імпорт нафти з Росії в Індію в квітні виріс до нового рекордного рівня, ще більше скоротивши частку близькосхідних і африканських сортів до найнижчого рівня щонайменше за 22 роки.

Про ПриватБанк. Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку за позовом Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ), скасувавши рішення попередніх інстанцій на користь підприємства Ігоря Коломойського.

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Систематизувати хаос: як працюватиме система контролю за відбудовою DREAM

В Україні створена цифрова платформа, де збиратиметься вся інформація про відновлення пошкоджених чи знищених війною об'єктів. Як вона працюватиме?