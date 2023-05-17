Швейцарія арештувала 113 мільйонів доларів компаній Жеваго

Швейцарія арештувала понад 113 мільйонів доларів з рахунків компаній, кінцевим бенефіціаром яких є екснардеп, олігарх Костянтин Жеваго.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Кошти були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 за запитом Державного бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.

Бюро вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів за сприяння Швейцарської сторони.

Нагадуємо:

27 грудня українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Суд у місті Шамбері (Франція) прийняв рішення в слуханні про екстрадицію бізнесмена Костянтина Жеваго в Україну - запит української сторони було відхилено.

У березні за ініціативи ДБР суд арештував гелікоптер, опосередкованим власником якого є екснардеп, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго.

Жеваго підозрюють у розтраті 113 млн доларів банку "Фінанси та кредит", чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

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