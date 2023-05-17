Зернова угода продовжить свою дію до 18 липня – Кубраков

Віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня.

Про це він написав у Facebook.

"Світ продовжить отримувати українську продукцію завдяки зусиллям наших партнерів по угоді - Туреччині та ООН. Ми вдячні партнерам за непохитну та цілеспрямовану позицію в тому, що угода має працювати надалі та на умовах, які підписали всі сторони. Зазначу, що Зернова ініціатива була і є діючою, оскільки пролонгована в березні строком на 120 днів, до 18 липня", - написав міністр.

За його словами, на сьогодні на потреби світу вже відправлено 30,4 млн тонн агропродукції.

Кубраков нагадав, що з середини квітня Росія безпідставно почала обмежувати роботу ініціативи, а з травня фактично заблокувала її, відмовившись від реєстрації нового флоту та проведення інспекцій флоту, який йде на завантаження до українських портів.

"Майже 70 суден зараз очікують в територіальних водах Туреччини, 90% - це ті, хто готовий доставляти світу продукцію наших аграріїв.

Ми вітаємо продовження роботи Ініціативи, але наголошуємо, що вона має працювати ефективно. Для цього потрібно усунути проблеми, які вже кілька місяців поспіль створює Росія шляхом саботажу інспекцій та реєстрації нового флоту. Сподіваємося, що наші партнери докладуть всі зусилля аби зернова угода почала повноцінно працювати на продовольчу безпеку світу, а росія врешті припинить використовувати їжу як зброю та для шантажу", - підкреслив він.

Перед цим президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що термін дії "зернової угоди" продовжено ще на два місяці, пише Anadolu.

При цьому президент Туреччини не уточнив, чи передбачає продовження "зернової угоди" зміни, на яких раніше наполягала Росія - зокрема розблокування частини санкцій.

Як пише Anadolu, Ердоган "подякував російській стороні також за готовність не створювати перешкоди" для виходу турецьких суден з портів Миколаїв і Ольвія.

Нагадаємо:

Раніше Bloomberg із посиланням на турецьких чиновників написав, що зернова угода, яка дозволяє Україні експортувати врожай із трьох ключових портів через Чорне море, буде продовжена.