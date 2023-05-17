Індія у квітні імпортувала рекордний обсяг російської нафти – Reuters

Імпорт нафти з Росії в Індію в квітні виріс до нового рекордного рівня, ще більше скоротивши частку близькосхідних і африканських сортів до найнижчого рівня щонайменше за 22 роки.

Про це пише Reuters із посиланням на дані трейдерів.

Нафтопереробні заводи Індії, третього найбільшого імпортера і споживача нафти в світі, почали активно купувати російську нафту після того, як деякі країни відмовилися від закупівель у РФ через її вторгнення в Україну в лютому минулого року, нагадує агентство.

Індія імпортувала близько 1,9 млн барелів на добу російської нафти в квітні, що приблизно на 4,4% більше, ніж у попередньому місяці, свідчать дані. Це становить близько двох п'ятих від загального обсягу закупівель країни.

Зростання імпорту з Росії збільшило частку нафти з країн СНД - Азербайджану, Казахстану і Росії - до 43,6% від загальних 4,81 млн барелів на добу, імпортованих Індією минулого місяця.

Це зменшило частку близькосхідних сортів нафти, на які традиційно припадає основна частина загального імпорту нафти, приблизно до 44%, а африканської нафти - до 3,4% минулого місяця.

У квітні Росія залишалася головним постачальником нафти до Індії шостий місяць поспіль, за нею йшли Ірак і Саудівська Аравія.

"Індійські нафтопереробники скоротили спотові закупівлі близькосхідних і західноафриканських сортів нафти, оскільки ми отримуємо поставки російської нафти за нижчими цінами", - сказав представник індійського нафтопереробного заводу.

Імпорт нафти з Росії також зріс, оскільки Indian Oil Corp, найбільша нафтопереробна компанія країни, збільшила розмір своєї річної імпортної угоди з "Роснєфтью".

Імпорт нафти з Іраку в Індію в квітні знизився на 3,1% в порівнянні з попереднім місяцем до 4-місячного мінімуму в 928 400 барелів на добу, в той час як імпорт з Саудівської Аравії впав на 11% до 723 800 барелів на добу, що є найнижчим показником за останні п'ять місяців.

Нагадаємо:

У квітні Росія експортувала більше нафти, ніж за будь-який місяць з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року, причому майже 80 відсотків поставок сирої нафти припадає на Китай та Індію.

Економічна правда