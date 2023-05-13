Справу ексголови НБУ Шевченка можуть перевести у "заочний режим" 

Кирило Шевченко ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА

Ексголова Нацбанку Кирило Шевченко стверджує, що його справу намагаються перевести у заочний режим, виключивши для нього можливість брати участь у процесі.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами його захисників, слідча суддя ВАКС Наталя Мовчан майже 40 разів відхиляла усі клопотання і скарги сторони захисту щодо бажання участі Кирила Шевченка у судових засіданнях у режимі відеозв’язку.

Сторона захисту стверджує, що на наступному ж засіданні "незаангажованим та неупередженим судом" буде робитися усе, для прийняття рішення про переведення справи проти колишнього голови НБУ у заочний режим.

"Це повністю розв‘яже руки стороні обвинувачення і водночас позбавить захист навіть примарної надії на справедливий суд", – написав Шевченко.

Нагадуємо:

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 10 лютого залишила без змін заочний арешт для колишнього голови Національного банку України Кирила Шевченка.

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 3 січня, задовольнив клопотання НАБУ та продовжив термін слідства у справі розтрати 206 мільйонів гривень Укргазбанку.

Детективи НАБУ подали клопотання про продовження строків досудового розслідування на 12 місяців у справі проти ексголови НБУ Кирила Шевченка, якого підозрюють у розкраданні коштів державного "Укргазбанку" на понад 206 млн грн.

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан обрала заочне тримання під вартою для ексголови НБУ Кирила Шевченка.

Ексглава НБУ Кирило Шевченко, якому ВАКС обрав заочне тримання під вартою, заявив про "політичне переслідування" і те, що суд відмовив в усіх клопотаннях, які заявляла сторона захисту: збирається подавати апеляцію.

Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили в розшук, наразі облаштувався у столиці Австрії Відні, йдеться у розслідувані УП "Батальйон Відень 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком" у 2014-2019 роках.

Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

Згодом Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розтрати понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Ексглава НБУ Кирило Шевченко вважає, що оголошення його в розшук у справі розтрати 200 млн грн Укргазбанку "є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства".

9 листопада прессекретар САП Ольга Постолюк повідомила, що колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка оголосили в міжнародний розшук.

Економічна правда