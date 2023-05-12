Новини 12 травня: президент ввів у дію нові санкції, в Україні створили реєстр активів російських олігархів
Про санкції. Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 травня, підписав укази про запровадження санкцій щодо 41 особи, за допомогою яких Росія зберігала контроль над металургійним комбінатом Запоріжсталь. А також щодо 493 юридичних та 208 фізичних осіб, пов’язаних з російським ВПК.
Про відновлення. В уряді розробляють нові програми надання грошової допомоги українцям за зруйноване житло, окрім вже запущеної з 10 травня програми "єВідновлення".
Про реєстр активів. Аналітичний центр StateWatch та онлайн сервіс YouControl презентували реєстр українських активів російських олігархів. Інструмент має допомогти прискорити стягнення українських активів росіян та колаборантів.
Про "Дружбу". Європейський Союз запропонував офіційно припинити транспортування російської нафти до Німеччини та Польщі, таку норму можуть включити до 11-го пакету санкцій проти РФ.
Про плани ЄС. ЄС планує прокласти підводний інтернет-кабель в Чорному морі для покращення зв’язку з Грузією та зменшення залежності від ліній, що проходять через Росію.
Ексклюзив ЕП
Король напівфабрикатів. Як "Галя" з Луцька стала "балуваною" і вийшла на міжнародну арену
Почавши з десяти магазинів у Луцьку, "Галя балувана" за два роки стала однією з найбільших мереж країни. Тепер компанія має 700 торгових точок і почала експансію на зовнішні ринки.