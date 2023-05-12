Новини 12 травня: президент ввів у дію нові санкції, в Україні створили реєстр активів російських олігархів

Про санкції. Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 травня, підписав укази про запровадження санкцій щодо 41 особи, за допомогою яких Росія зберігала контроль над металургійним комбінатом Запоріжсталь. А також щодо 493 юридичних та 208 фізичних осіб, пов’язаних з російським ВПК.

Про відновлення. В уряді розробляють нові програми надання грошової допомоги українцям за зруйноване житло, окрім вже запущеної з 10 травня програми "єВідновлення".

Про реєстр активів. Аналітичний центр StateWatch та онлайн сервіс YouControl презентували реєстр українських активів російських олігархів. Інструмент має допомогти прискорити ​​стягнення українських активів росіян та колаборантів.

Про "Дружбу". Європейський Союз запропонував офіційно припинити транспортування російської нафти до Німеччини та Польщі, таку норму можуть включити до 11-го пакету санкцій проти РФ.

Про плани ЄС. ЄС планує прокласти підводний інтернет-кабель в Чорному морі для покращення зв’язку з Грузією та зменшення залежності від ліній, що проходять через Росію.

Ексклюзив ЕП

Король напівфабрикатів. Як "Галя" з Луцька стала "балуваною" і вийшла на міжнародну арену

Почавши з десяти магазинів у Луцьку, "Галя балувана" за два роки стала однією з найбільших мереж країни. Тепер компанія має 700 торгових точок і почала експансію на зовнішні ринки.