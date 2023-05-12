Король напівфабрикатів. Як "Галя" з Луцька стала "Балуваною" і вийшла на міжнародну арену

Всього за чотири роки підприємець з Луцька Володимир Матвійчук створив одну з найбільших в Україні мереж закладів, що працюють за франшизою.

Заснована у розпал пандемії коронавірусу мережа магазинів з продажу заморожених напівфабрикатів "Галя Балувана" за кілька років розрослася до понад 700 закладів.

Після того, як мережа покрила всі великі міста в Україні підприємець припинив продаж франшиз в Україні та почав експансію на закордонні ринки.

Війна стала поштовхом до розвитку мережі за межами країни. Станом на сьогодні є уже більше ніж 100 підприємців, які у 25 країнах відкрили заклади за франшизою "Галя Балувана".

Щоправда, в експансії на зовнішні ринки є одна особливість – Володимир Матвійчук принципово продає франшизи за кордон лише українцям. І майже вдвічі дешевше, ніж для внутрішнього ринку.

Від першого закладу в Луцьку до 700 по всій Україні

До заснування мережі з продажу домашніх напівфабрикатів "Галя Балувана" Володимир Матвійчук займався ресторанним та будівельним бізнесом у Луцьку.

Один з його пабів розташовувався неподалік стадіону "Авангард" і його відвідувачами, як правило, були футбольні фанати. У 2018 році місцева футбольна команда ФК "Волинь" вилетіла з Прем'єр-ліги, а на матчі нижчого дивізіону приходило відчутно менше вболівальників. Через це паб став збитковим та його довелося закрити.

"Це було моє власне приміщення, тож ми почали думати, що організувати на місці пабу. Моя дружина до цього замовляла домашні напівфабрикати у різних жінок. І ми вирішили заснувати "бізнес під склом", де прямо в приміщенні виготовляли б їжу, заморожували її та продавали", – розповідає Матвійчук.

Володимир Матвійчук

До відкриття магазину готувалися чотири місяці. Концепцію закладу та меню для страв розробив відомий луцький ресторатор Юрій Хазіпов, з яким підприємець співпрацював раніше у ресторанному бізнесі.

Перший магазин відкрили у лютому 2019 року. В нього інвестували близько 35 тисяч євро.

"До нас відразу почали їхати люди з усіх куточків Луцька. Були черги і ми навіть не справлялися з кількістю покупців. Тож буквально за місяць задумалися про відкриття другого закладу такого ж формату. Так кожні 3-4 місяці ми постійно відкривали нові заклади", – зазначає підприємець.

Головна особливість формату "бізнес під склом" в тому, що всю їжу готують та заморожують одразу в закладі. За всім процесом можуть спостерігати відвідувачі.

Після відкриття п’ятого власного закладу він вирішив розширюватися не за рахунок власних ресурсів, а шляхом реалізації права користування торговою маркою з можливістю використання рецептури. Тобто, через франшизу.

Перші франшизи Матвійчук продавав своїм друзям та знайомим. Так відкрилися заклади у Львові та інших містах західної України. Далі почали відкриватися магазини у Києві, а тоді далі на схід та південь.

Лише за перший рік за франшизою відкрилося близько 300 магазинів. Це був другий результат на ринку після франшизи "Нової Пошти".

Так за кілька років мережа покрила всю Україну із заходу на схід. Вартість відкриття одного закладу із виробництвом за франшизою обходиться у близько 40 тис євро.

Термін окупності магазину, за словами підприємця становить близько 12 місяців. Тож багато тих з ким підписувалися договори франшизи, через деякий час відкривали кілька інших закладів у своєму ж місті.

Зараз підприємець має 13 власних магазинів та 250 партнерів які за франшизою відкрили близько 700 закладів у всіх областях України. Після досягнення цієї позначки франшиз в середині країні більше не продають.

"На сьогодні ми вже повністю покрили всю Україну і зараз не тримаємо фокус на масштабування в Україні та не залучаємо нових партнерів", – каже Матвійчук.

Відкриття магазину в місті Рожище Луцького району в жовтні 2021 року джерело: галя балувана

ФОТО: відкриття магазину в місті Рожище Луцького району в жовтні 2021 року

Вплив війни

За словами підприємця, війна не вплинула ні на прибутки, ні на розвиток бізнесу. Він додає, що жоден із магазинів в Україні не закрився через збитковість.

"Це бізнес, пов’язаний з виробництвом продуктів – базовою потребою людей. Тож ця ніша не зазнала падіння. У нас одна проблема закриттів – тимчасово окуповані території та розгромлені магазини, у зв’язку з російською агресією", – пояснює Матвійчук.

Близько 50 магазинів залишилося на тимчасово окупованих територіях. Частина підприємців з цих територій вивезла своє обладнання в інші області, де відновили бізнес.

Проблем з логістикою після початку війни також не було, бо кожен підприємець, який відкрив заклад за франшизою, працює з місцевими постачальниками.

"У нас не було проблем із постачанням сировини на виробництво. Ми переробляємо багато м’ясної, сирної продукції, овочів та фруктів. Мережа має багато локальних постачальників. Ми розв’язали руки своїм партнерам і вони можуть самі вибирати постачальників", – зазначає власник франшизи.

Галя за кордоном – лише українцям

У 2020 році Володимир Матвійчук почав придивлятися до розширення мережі за кордоном. Перші заклади за франшизою в інших країнах почали відкриватися на початку 2022 року під брендом MULTI COOK.

Найбільший поштовх до відкриття закладів за кордоном зробила війна.

"Багато людей, з якими я вже мав контакти щодо відкриття "Галі Балуваної" в Україні, виїхали за кордон після початку війни. Ці люди почали до мене звертатися та питали, чи ми не плануємо вихід на закордонні ринки. Так з’явилася думка масштабуватися на весь світ", – підкреслює підприємець.

Сьогодні мережа закладів за кордоном має понад 100 партнерів у 25 країнах світу. Багато закладів на різних стадіях відкриття. В основному, це країни ЄС, але також є два партнери у США та чотири в Канаді.

Абсолютний лідер за кількістю відкритих закладів – Польща, де є вже близько 50 партнерів.

"Польща – це найпростіша країна для ведення бізнесу для українців. У Польщі ухвалили низку законодавчих актів, що зрівняли у правах українських бізнесменів та польських. Ми надаємо партнерам повний юридичний супровід. Тобто, знаходячись в Україні, можна зареєструвати фірму (в Польщі – ЕП), стати на облік в офісі, відкрити рахунок в банку, виготовити електронний підпис", – пояснює Матвійчук.

За кордон підприємець принципово продає франшизи лише українцям. Це або ті, хто вже довгий час проживає за межами України, або ті хто виїхав у зв’язку з війною.

"Ми маємо таку місію – довести світу, що українці – це не тільки заробітчани й різноробочі. Ми хочемо показати, що українці можуть бути талановитими бізнесменами. Тому ми зробили умови франшизи мінімальними. Нам покривають лише певні витрати на масштабування (виїзд команди для навчання персоналу, маркетинг)", – пояснює засновник мережі.

Вартість франшизи за кордоном дешевша. Якщо в Україні вона коштувала 9 тис дол, то за кордоном – 5 тис євро. Це так званий "паушальний внесок", а за кожен наступний магазин партнер платить 1 тис євро. Щомісячне роялті – 100 євро.

Серед тих хто організував бізнес за франшизою за кордоном – 10 людей є іноземцями. Але вони виступають як інвестори, а власником бізнесу все одно є українець.

"Зазвичай наш партнер – українець презентує проєкт певній кількості своїх знайомих за кордоном, бере на себе повну відповідальність за ведення бізнесу, операційну діяльність, а іноземець виступає як інвестор проєкту. Таких кейсів на сьогодні десять. Коли іноземці звертаються напряму, то ми відмовляємо", – каже він.

Меню закладів у різних країнах не змінюють, але деякі страви адаптують під вимоги певної культури. Розробка нової страви під формат продажу в замороженому вигляді коштує близько 1000 євро.

Загалом у меню більше 600 позицій. Це страви української кухні та страви багатьох народів світу, ресторанні страви, страви Sous Vide (повільне приготування у вакуумі), кондитерські вироби, соуси, джеми, морозиво.

"Ми не зациклюємося на пельменях, варениках і голубцях. Це бізнес із виготовлення домашньої замороженої їжі. Це як кухня, де можна приготувати і соуси, і щось солодке. Ми допомагаємо створити технологію, щоб цю їжу можна було легко розморозити і швидко приготувати", – розповідає Матвійчук.

У Луцьку є експериментальна кухня з технологами, які працюють над розробкою нових страв, тестують і адаптують до нових ринків уже традиційні страви.

Прогнозована окупність закладів невеликого формату за кордоном – 6-8 місяців. І це майже вдвічі швидше, ніж в Україні до війни. Це пов’язано із вищою купівельною спроможністю європейців.

Крім того, ніша замороженої їжі у світі показує щорічний приріст від 20% до 30%.

"Ми мріємо створити нашим партнерам такі умови, щоб вони могли організувати цей бізнес, масштабувати його, вийти з операційної діяльності та інвестувати з цього бізнесу в Україну після нашої перемоги – створювали робочі місця, будували", – каже засновник "Галя Балувана".