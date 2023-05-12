В Україні презентували перший реєстр українських активів російських олігархів

Аналітичний центр StateWatch та онлайн сервіс YouControl презентували реєстр українських активів російських олігархів. Інструмент має допомогти прискорити ​​стягнення українських активів росіян та колаборантів.

Про це йдеться у спільному пресрелізі.

Як зазначила директор Департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих, в межах закону "Про санкції" Вищим антикорупційним судом уже задоволено 19 із 20 позовів Мін’юсту до підсанкційних осіб.

Зокрема, ВАКС задовольнив позовні вимоги Мін’юсту щодо стягнення активів експрезидента Віктора Януковича, російських олігархів Аркадія Ротенберга, Євгена Гіннера, Міхаіла Шелкова, Володимира Євтушенкова, та частково Олега Дерипаски і колаборанта Володимира Сальдо.

"Станом на сьогодні на території України виявлені близько 230 активів підсанкційних посібників агресії проти України, однак нині є близько 30-50 активів, які можна назвати значними і до власників яких застосована санкція блокування після 24.05.2022, що дозволяє подальше стягнення рішенням ВАКС", - йдщеться в повідомленні.

У процесі реалізації державної санкційної політики влада зіштовхується із низкою труднощів у процесі її реалізації. Серед них:

відсутність єдиної інформаційної бази, яка б дозволяла здійснювати швидкий та зручний пошук підсанкційних суб’єктів;

стислі строки розгляду справ про застосування санкції стягнення.

Аналітичний центр StateWatch у межах проєкту Trap Aggressor своєю чергою презентував перший реєстр активів російських олігархів на території України, що дозволяє відстежувати статус майна і бізнесу агресора у процесі конфіскації та систематизувати наявні дані.

Реєстр нині налічує дані про 53 олігархів з рейтингу "200 найбагатших бізнесменів" російського Forbes за 2021 рік, а також низки інших росіян, які знаходяться під українськими санкціями та є бенефіціарами бізнесу в Україні.

State Watch

Наразі він містить досьє на 112 українських компаній загальною вартістю корпоративних прав на 6 млрд грн. 12 компаній вже стягнули у дохід держави через адміністративні позови у ВАКС, корпоративні права 21 активу – арештували в межах різних кримінальних проваджень.

У реєстр не потрапили особи зі списку російського Forbes, які не перебувають під санкціями України та не мають зв’язків із українськими активами. С

татуси компаній у реєстрі діляться на арештовані та конфісковані.

"Конфіскація активів в межах Закону України "Про санкції" Україна почалася у вересні 2022 року. Утім активи конфісковані лише у декількох росіян, тому цей реєстр допоможе відстежити результативність процесу конфіскації", - додали аналітики.