Всі розділи
Укр / Рус

єВідновлення: українці почали масово подавати заявки, у системи – збій

Середа, 10 травня 2023, 15:32 - Олексій Павлиш

Тисячі українців почали подавати заявки на грошову допомогу по програмі єВідновлення - через велику кількість заявок система перевантажена.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Заявок вже тисячі і система перевантажена. Наші технічні команди вже працюють над недоліками і усунуть їх впродовж найближчого часу", - йдеться у повідомленні.

Якщо заявнику не вдалося скористатися послугою, у міністерстві радять спробувати зайти в застосунок пізніше.

Нагадаємо:

З 10 травня стартувала програма "єВідновлення", у межах якої українці зможуть отримати кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну.

Максимальна сума - 200 тис грн. Заявки можна поадавати через "Дію".

Економічна правда

Дія фінанси Мінінфраструктури
Матеріали за темою
В Україні стартувала програма виплат коштів на відновлення житла: як подати заявку в "Дії" 10 травня 2023, 11:05
Мінцифри та НАБУ домовились про співпрацю 2 травня 2023, 14:16
У МВС розповіли, коли в "Дії" запрацює послуга купівлі-продажу авто 2 травня 2023, 11:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті