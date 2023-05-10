єВідновлення: українці почали масово подавати заявки, у системи – збій
Середа, 10 травня 2023, 15:32 -
Тисячі українців почали подавати заявки на грошову допомогу по програмі єВідновлення - через велику кількість заявок система перевантажена.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
"Заявок вже тисячі і система перевантажена. Наші технічні команди вже працюють над недоліками і усунуть їх впродовж найближчого часу", - йдеться у повідомленні.
Якщо заявнику не вдалося скористатися послугою, у міністерстві радять спробувати зайти в застосунок пізніше.
Нагадаємо:
З 10 травня стартувала програма "єВідновлення", у межах якої українці зможуть отримати кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну.
Максимальна сума - 200 тис грн. Заявки можна поадавати через "Дію".
Економічна правда